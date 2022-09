Juanma Cifuentes se multiplica en los escenarios de la Feria

Salir del bullicio de la Feria y pasear un rato por las calles de Albacete a bordo de un Kia XCeed PHEV (híbrido enchufable) es "una bendición". Lo corroboramos, pero nos lo ha dicho este miércoles el genial Juanma Cifuentes. Nuestro más polifacético artista ha hecho un hueco -y no ha sido fácil- entre los ensayos del grupo La Ruina Teatro de la ONCE, los de Cinco y acción de la Posada del Rosario y los de What's Up que hasta el sábado continúa en el Teatro Circo. Y aún hay más ya que este mismo miércoles él mismo se sube al escenario con Víctor Perona para cantar boleros (Stand Globalcaja 23:00 horas).

Sobre What's Up, Juanma nos ha contado que consigue el objetivo pretendido, entretener y divertir a todo tipo de público y "esa es la mejor recompensa posible"

Vídeo





Nuestro premio ADN Albacete nos ha explicado, siempre con una sonrisa, casi una carcajada, el porqué de tanto trabajo: "es que no se decir que no cuando me proponen algo para la Feria y para Albacete y así me veo, que aún no he tenido un hueco para pisarla como me gustaría".

También nos ha hablado de próximos proyectos como una película, o una adaptación del Quijote para un monólogo, pero quizá lo mejor es que escuches esta simpática entrevista que hemos mantenido este miércoles en Mediodía COPE Especial Feria.

Audio





XCeed híbrido enchufable

El Kia XCeed híbrido enchufable es un crossover compacto (de ahí viene la X) de 4,40 m de largo que, desde el punto de vista técnico, cuenta con un sistema híbrido que consta de un motor de gasolina de 1.6 litros y 105 CV y un motor eléctrico de 45 kW (61 CV). En total, 141 CV con un par motor máximo de 265 Nm, con tracción delantera y un cambio automático de siete relaciones.

Además de esta versión híbrida enchufable, el Kia Xceed está disponible con otros motores gasolina de 120, 160 y 204 CV, mientras que los acabados son cuatro Concept, Drive, Tech y Gt-line)

La gama XCeed que puedes conocer en Albacete Motor, concesionario en Albacete de la marca coreana, parte de los 18.990€ con cuotas de 272€/mes, teniendo la ventaja añadida de los 7 años de garantía que Kia ofrece en sus modelos. Esto refleja lo mucho que creen en sus coches. Además, esa garantía se puede transferir a nuevos propietarios en caso de vender el vehículo.

Y recuerda, que entre el 15 y el 25 de septiembre llegan los 10 Días Kia para conocer y probar este XCeed o cualquier otro Kia.