Óscar Sevilla: "Creo que el Tour de Francia ha puesto una fecha con más garantías"

El ciclista Óscar Sevilla, se encuentra bien en su casa de Colombia pasando el confinamiento. Nos cuenta que, “estaba corriendo en Chile cuando empezó a llegar a Colombia el virus, llegamos y estuvimos en cuarentena preventiva 14 días y justo cuando estaba terminando la cuarentena, comenzó el estado de alarma y ya llevo un mes en casa”.

Como todos los deportistas, el corredor de Ossa de Montiel ha tenido que cambiar sus entrenamientos, “me ha tocado cambiar mi rutina, de estar siempre en la carretera entrenando, ahora a estar en casa todo el día. Estoy haciendo varias sesiones de rodillo, de simulador en diferentes sesiones de intensidad y lo combino con ejercicio de core, de fortalecimiento, estabilidad, lo que se puede hacer en casa. Ha tocado reinventarnos y utilizar la imaginación. La idea es mantener el estado de forma, no perder mucha musculatura ni forma física y esperar que lo antes posible podamos volver a la normalidad” explica Óscar Sevilla.

El ciclista envía un mensaje positivo en estos difíciles momentos debido al coronavirus “mandar un mensaje de mucha fuerza, de mucha unión en estos momentos, a todos los paisanos de Albacete, de Castilla - La Mancha, de mi pueblo Ossa de Montiel, que están pasado momentos difíciles. Ahora hay que sacar lo mejor de nosotros. Es un momento duro y habrá días mejores y días peores, pero hay que mantener la calma, ser fuerte y confiar en que todo va a estar bien lo antes posible. Volveremos a disfrutar de nuestras costumbres” afirma Óscar Sevilla.

Y para compartir ese mensaje de aliento, esta viernes 17 de abril a las 17:30 horas, hora española, los amantes del ciclismo pueden disfrutar de una charla con el gran corredor, a través de la página de Facebook del Circuito BTT gracias a la Diputación de Albacete.

“Vamos a hacer una rodada en bicicleta, donde la gente va a tener la oportunidad de preguntarme anécdotas. Hay mucha curiosidad siempre con dónde vivo en Colombia, como entreno las costumbres de aquí. Vamos a divertirnos, a estar con mucha gente que hace tiempo no estoy con ellos, aunque vaya a ser virtual, pero va a ser muy bonito. Espero a mucha gente para hacer un poco de deporte, distraernos y que conozcan un poco más a Óscar Sevilla” comenta el ciclista.

El Tour de Francia, que se va a disputar de 29 agosto al 20 de septiembre, si las condiciones sanitarias lo permiten. Un retraso de 2 meses por el COVID-19, que además, ha supuesto reajustar todo el calendario. La semana siguiente serían los mundiales, en octubre el Giro de Italia y después la Vuelta a España. Óscar nos da sus impresiones, “el aplazamiento del Tour y de todas las carreras desde el mes de marzo, ha sido un altercado bastante grande al calendario ciclista. Como todo en la vida, creo que nadie esperábamos esta pandemia que vivimos a nivel mundial, se ha alterado todo. Creo que el Tour ha puesto una fecha con más garantías dentro de que no sabemos qué va a pasar. Ojalá antes se solucione todo y salgamos de esta pesadilla. Creo que va a ser una temporada muy rara, muy extraña donde seguramente, va a haber sorpresas en los rendimientos porque no es igual planificar una temporada sabiendo como entrenar, como son los meses, como llegar a una temporada que se puede hacer muy muy intensa, muy ajustada, sobre todo los últimos meses del año. La verdad que va a ser difícil, pero bueno ojalá se puedan hacer las carreras, eso será una buena señal de que todo ha vuelto a la normalidad. Los ciclistas haremos, como siempre, el mejor espectáculo. Creo que todos estamos deseando salir a las carretas a entrenar a competir, buscaremos lo mejor de cada uno”.

A lo largo de su carrera, Óscar Sevilla guarda muchos recuerdos con cariño, “tengo muchas anécdotas, la verdad que me siento privilegiado de ser ciclista, siempre lo digo. Llevo más de 20 años de profesional viajando por todo el mundo, conociendo amigos, culturas, guardo muchas anécdotas con mucho cariño porque me siento un afortunado de haber conocido tantas costumbres. Por contarte una, aquí en Colombia cuando llegué había una etapa con una subida muy larga y yo no la conocía, y un papá de un amigo mío de Colombia, me comentó que cuando pasara un policía acostado terminaba la subida. Entonces yo miraba a los policías acostado de lado a lado y me imagina que sería un militar descansando y resulta que, el policía acostado era un reductor de velocidad, un resalto, anécdota que recuerdo mucho. Me han pasado muchas, sigo disfrutando mucho de mi vida, de mis viajes, viviendo en Colombia no olvido mis raíces mi Ossa de Montiel y mi Albacete. Siempre que pudo estoy por allí, casi todos los veamos voy y en estos momentos, estoy muy pendiente de todo lo que está pasando”.

El próximo objetivo de Óscar Sevilla es volver a las competiciones, “ponerme un dorsal en la espalda y poder competir. Si todo esto no hubiera pasado, hubiéramos estado en España, compitiendo en Asturias, en Madrid, en Castilla - León, carreras que siempre vamos y me gusta siempre hacerlas, La verdad que ha sido duro, pero ahora toca estar unidos para que salgamos lo antes posible, de esta pandemia y ojalá podamos competir lo antes posible y mantener mi estado físico y anímico”.