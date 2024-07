Manu Guijarro, uno de los Spanish Beatles en el 4x400 de París

Compañeros de trabajo y amigos. Los llamados Spanish Beatles, formados por Óscar Husillos, Julio Arenas, Iñaki Cañal, David García Zurita y el roblense Manuel Guijarro hablan todos los días e incluso compiten online con la consola, pero el próximo 9 de agosto sabrán que sólo cuatro de los cinco formarán parte del equipo 4x400 que intentará meter a España en la final del día siguiente.

En declaraciones a COPE Albacete, Manu Guijarro, nos ha transmitido la emoción y la euforia tras conseguir la clasificación en Bahamas, o la de estos días previos a viajar a la capital de Francia "en los que no sabes qué hacer porque no puedes dejar de entrenar pero al tiempo tienes el miedo de que te puedas llegar a lesionar. Solo hay que pensar en estar sano y en estar muy tranquilo".

A la espera de llegar a París, Manu nos ha contado que sigue haciendo sus entrenamientos en las pistas de Villarrobledo, aunque no para de recibir comunicaciones del Comité Olímpico o la Federación con indicaciones a tener en cuenta estos días. De hecho, se muestra sorprendido porque entre esas normas, "no podemos subir publicaciones a redes sociales desde hace cuatro o cinco días que no sea con la ropa del Comité Olímpico y no puedes poner ningún mensaje de agradecimiento a un fisio o un nutricionista al respecto...".

Sobre esa relación con sus cuatro compañeros, Guijarro nos ha indicado que "la relación es diaria; somos muy amigos y hasta cuando acaba la temporada somos capaces de irnos juntos de vacaciones. De hecho, el año pasado me los traje a la Feria de Albacete y se quedaron alucinados porque no se lo esperaban".

A pesar de los éxitos nacionales e internacionales de Manu Guijarro, el velocista nunca ha querido moverse de su ciudad, de Villarrobledo donde sigue entrenando cada día. Él mismo nos ha dicho que "es curioso esto de haber llegado a unos Juegos Olímpicos con los medios que tenemos por aquí, pero la reflexión debería ser que con muy poco que invirtiéramos en los jóvenes y en el deporte, imagínate dónde podríamos llegar".