Lucas Alcaraz, objetivo la salvación

Lucas Alcaraz llega al banquillo del Albacete Balompié hasta final de temporada para conseguir el objetivo de la salvación, sufriendo lo menos posible, ha dicho en su presentación.

Cree que la plantilla blanca tiene argumentos suficientes para conseguir ese objetivo. Además, Alcaraz ha querido valorar y ensalzar el trabajo de Ramis con el Albacete, “el año pasado hizo historia en este club, consiguiendolo de una forma bastante atractiva, futbolísticamente hablando, y por tanto hay que reconocer ese trabajo, del que nos vamos a intentar aprovechar”.

El Albacete BP suma 9 jornadas sin vencer y tras la derrota en Oviedo ha entrado en puestos de descenso, aunque cuenta con un partido menos, ya que faltan por disputar los 45 minutos que restan del encuentro Rayo Vallecano - Albacete de la jornada 20. Sobre qué le ha podido ocurrir al conjunto manchego, Alcaraz piensa que ”la solución es no pensar en lo que ha pasado y pensar qué podemos hacer para mejorar”.

El técnico granadino ha comentado que todavía no ha tenido contacto con la plantilla del Albacete, “Estoy contando las horas para que llegue el miércoles, para entrenar porque es relamente lo que me gusta. Un entrenador sin entrenar es como un pez fuera del agua. Mi ilusión es máxima”.

Sobre el próximo partido del equipo este domingo ante la Ponferradina, el nuevo entrenador del Albacete afirma que una victoria es “clave para la confianza de la plantilla y la motivación de la afición”.