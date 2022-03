Jorge Navarro: los agricultores queremos poder vivir y y alimentar a los ciudadanos...

Jorge Navarro , presidente de ASAJA en Albacete asegura en declaraciones a COPE, que no se trata más que de sobrevivir, y cada día la situación lejos de mejorar, empeora. Los gobernantes nacionales, asegura Navarro no ayudan, y los Europeos son burócratas que no conocen de cerca la agricultura.

Entre las reivindicaciones que no terminan de cumplirse la entrada en vigor de la Ley de la cadena alimentaria. Lamenta también la nueva PAC, que incluye condiciones difíciles de cumplir, para poder seguir produciendo, que se traducirá en menos producciones, con incrementos importantes en los precios para los consumidores.

El presidente de ASAJA en Albacete, Jorge Navarro espera que con esta multitudinaria protesta sean escuchados, y si no fuera suficiente, se plantearían nuevas medidas que tal vez puedan resultar incomodas.

Los altos costes de la energía hacen inviables muchas empresas agrarias, y agro alimentarías, de todo el país, que unido a la huelga del transporte, están provocando cierres temporales y algunos definitivos. Un 625 por ciento se ha incrementado la electricidad, principal fuente de energía para regantes y agricultores