Felicidades a todas las familias con síndrome de Down

"Hoy es el Día Mundial del Síndrome de Down, el del cromosoma de los campeones, una jornada para ponernos calcetines desparejados, para felicitar a muchas familias que, si bien en un principio se echaron las manos a la cabeza, hoy dan gracias. Es el día de Ana, cuya reflexión cobra este 21 de marzo más sentido que nunca:





¿Recuerdan las palabras de esta niña? Pedía a los estudiantes de Medicina, a los futuros galenos, que cuando confirmen a una madre que su hijo va a tener síndrome de Down no pongan cara de pena.

Después de publicar la historia de esta niña de 11 años, en Diario Sanitario nos encontramos con la sorpresa de que el canal de televisión BBC nos pedía el contacto de la familia.

Preguntamos a los padres, que dieron su consentimiento, y ahora estamos a la espera de saber qué hará la BBC con el testimonio de esta niña.

De momento, el canal británico no se ha puesto en contacto con los Pereda, pero buscamos en Internet y nos encontramos con una noticia al buscar Down y BBC. “En Inglaterra, Escocia y Gales el aborto está permitido hasta las 24 semanas de embarazo. Pero si el feto tiene síndrome de Down una mujer puede optar por abortarlo en cualquier momento de la gestación, incluso hasta el día mismo del parto”.

Dejamos ahí la información para que cada uno reflexione sobre esas 24 horas entre las que se puede elegir entre la vida o la muerte.

De momento, hoy me he puesto un calcetín de cada color. No es novedad en mí, que soy un desastre, pero lo haga con intención e interés porque es un gesto por todos ellos, por quienes hoy celebran bajo el lema #NoSomosUnEstereotipo, somos mucho más".