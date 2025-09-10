13:50H | 10 SEP 2025 | ESPECIAL FERIA DESDE PAGO DE LA JARABA
Escucha la actualidad de tu provincia en COPE Albacete con Miguel Yeste.
Redacción COPE Castilla-La Mancha
Toledo - Publicado el
1 min lectura
Temas relacionados
Escucha en directo
En Directo COPE ALBACETE
COPE ALBACETE
En Directo COPE MÁS ALBACETE
COPE MÁS ALBACETE
“Begoña Gómez declara como investigada por un presunto delito de malversación a cuenta del enchufe de su amiga Cristina Álvarez como asesora de Moncloa”
Carlos Herrera
Lo último
Programas
Programas-Herrera en COPE
Con Carlos Herrera
Lunes a viernes de 06:00h a 13:00h
Programas-Tiempo de Juego
Con Paco González, Manolo Lama y Juanma Castaño
Sábados 13:00h-01:00h / Domingos 12:00h-01:30h
Programas-La Linterna
Con Ángel Expósito
Lunes a viernes de 19:00h a 23:30h
Programas-El Partidazo de COPE
Con Juanma Castaño
Lunes a viernes de 23:30h a 01:30h