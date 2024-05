Zuloaga exige la dimisión de la consejera de Turismo por mentir

El secretario general del PSC-PSOE y portavoz parlamentario, Pablo Zuloaga, ha vuelto a pedir la dimisión de la consejera de Turismo, Eva Guillermina Fernández a quien ha acusado de "haber mentido" este martes en la Cámara al "haber negado todo lo que había dicho en una rueda de prensa sobre el Plan de Sostenibilidad Turística de Santillana del Mar.

Zuloaga ha explicado que negó haber dicho que "el Plan de Sostenibilidad Turística de Santillana del Mar no era apto, que no iban a perder 3 millones de euros y que no iba a repartir ese dinero en otros proyectos", algo completamente falso según el diputado socialista. Por ello, mantiene que "ha mentido en el Parlamento de Cantabria" y que, si ya habían pedido su dimisión anteriormente por "todas las decisiones que venía tomando sin ningún respaldo jurídico y técnico", ahora se ven "obligados a volver a pedir su cese".

Asimismo, Zuloaga ha acusado a la consejera de "no asumir ninguna responsabilidad", de "no dar ninguna explicación" e "intentar insultar y señalar a cada uno de los actores de la oposición que hemos venido defendiendo los intereses de Cantabria", a lo que ha concluido "es una actitud evidentemente irresponsable".

Además, el secretario general del partido ha respaldado la actuación del alcalde socialista de Santillana del Mar, Ángel Rodríguez, que "en un tiempo récord" ha recibido un convenio que ha sido aprobado por unanimidad en el Pleno municipal, y ha señalado que "hasta el Partido Popular de Santillana del Mar deja en mal lugar a esta consejera del Gobierno de Cantabria de Buruaga".

Por último ha anunciado que llevarán al Pleno una interpelación para conocer "cuáles son los informes que han contradicho durante diez meses los intereses de cuatro ayuntamientos de Cantabria (Castro Urdiales, Medio Cudeyo, Valderredible y Santilla del Mar) y la Mancomunidad de Campoo Los Valles", situación por la que han estado "secuestrados durante casi diez meses 13 millones y medio de euros para estos ayuntamientos".