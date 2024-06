El 20% de las personas sufre soledad no deseada, es decir, una de cada cinco personas se siente sola. Una soledad no deseada que se prolonga durante dos o más años y que afecta más a mujeres y a jóvenes entre 18 y 24 años, siendo estos últimos los que más preocupan.

Los expertos tienen claro que no solo hay que actuar, atajar y prevenir la soledad no deseada en las personas mayores, sino que hay que dirigir numerosos esfuerzos en atender a estos jóvenes que están experimentando unos incrementos considerables.

Las redes sociales, los juegos online y las relaciones online, están influyendo de manera superlativa en este tema de la soledad para los jóvenes. El director general de soledad no deseada en Cantabria, Eduardo Rubalcaba, asegura que "en la soledad no deseada influye tanto la cantidad como la calidad de las relaciones que uno tiene. La calidad de las relaciones online no permite tener esas amistades o interconexiones con personas físicamente, que es lo que le da calidad a una relación de amistad o social".

Ante esta situación, el Gobierno de Cantabria va a poner en marcha una estrategia de cuatro años, 2024-2028, dentro de la cual el próximo 20 de junio se reunirá un grupo motor formado por más de 30 entidades de la región. En él se intentará diseñar estrategias de trabajo y actividades para luchar contra este problema.

"Se diseñarán políticas y herramientas, haciendo especial hincapié en el segmento de la población entre 18 y 28 años, incidiendo sobre todo en la falta de apoyo social, el aislamiento y la soledad", explica Rubalcaba. Lo primero que se hará es comenzar con un diagnóstico de la situación para luego incidir en tres ejes.









PRINCIPALES EJES A ABORDAR

1 Detección: Es la más importante. Detectar donde se encuentra una persona con soledad no deseada. En los jóvenes es más complicado, pero la idea es crearle espacios donde pueda acudir e interrelacionarse.

2 Prevención: Realización de acciones y actividades que unan a las personas. La creación de espacios en los cuales las personas puedan acudir e interrelacionarse físicamente. Donde puedan verse, conversar y donde se pueda transmitir ese calor que falta en las redes sociales.

3 Atención: Porque no solo hablamos de soledad, sino también de aislamiento social. Uno se encuentra solo y le falta apoyo para la realización de actividades básicas de la vida diaria.

