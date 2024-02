Sida, una enfermedad que no tiene cura y contra la que cada vez nos cuidamos menos

En 1984 se diagnosticaba el primer caso de sida en Cantabria, algo que en aquella época era sinónimo de muerte y sobre todo de rechazo social. Hace 31 años las cosas eran muy diferentes "los médicos todavía no sabían como evolucionaba esta enfermedad. Iban aprendiendo con los propios pacientes, porque no sabían como iba a ser la evolución. Te daban un tratamiento y no sabían que resultado se iba a dar", así lo explica en Cope, Carlos Salmón, presidente de la Asociación Ciudadana Cántabra Antisida.

En aquellos años la gente estaba confundida y cuando recibían el diagnóstico el mundo se les venía encima y no sabían donde recurrir y no sabía a lo que se enfrentaba. "En los medios de comunicación era todo muy confuso... que si se transmitía por el sudor, las lágrimas... el decir a una persona que tenía el VIH le convertía en un apestado", asegura Salmón," había mucho estigma y aunque lo sigue habiendo afortunadamente cada vez es menor".

Todavía, a día de hoy, no todo es color de rosa. La situación ha cambiado mucho, pero la sociedad sigue sin aceptarlo del todo. "Ante un diagnóstico, la propia familia todavía rechaza. Si en el ámbito familiar pasa, esto hay que imaginarse en el ámbito social y de trabajo", explica Salmón, para el que es necesario dar visibilidad y reivindicar a toda estas personas que viven con esta enfermedad.

Prueba del VIH





En los años 90 se diagnosticaban decenas de casos y en los últimos años la situación ha empeorado. La gente parece que ha bajado la guardia, lo que ha provocado el repunte de esta enfermedad y de otras de trasmisión sexual. "Se piensa que es algo del pasado y que ya no pasa, pero no es así. No ha desaparecido y sigue existiendo, aunque ya no se le da tanta propaganda", y es que el Sida es una enfermedad para la que no hay cura y los tratamientos lo único que hacen es cronificarla.

Actualmente, el VIH se da más en hombres que en mujeres y la persona, cuando se le hace la prueba y da positivo, siente miedo, pero no tanto como hace 31 años, asegura Carlos Salmón, sigue habiendo miedo e incertidumbre y el no saber qué hacer. Por eso en el 2002 Carlos fundó la Asociación Ciudadana Cántabra Antisida con la intención de que la gente fuese a asesorarse e informarse. Allí se recibe a todo el mundo con las puertas abiertas para resolver cualquier tipo de duda y consulta.

Desde que se fundó, la Asociación ha atendido a más de 3000 personas y se han realizado más de 1500 test de VIH.