La religión, discriminada en muchos centros educativos: quien la elige madruga más o sale más tarde

¿La religión está discriminada en los institutos? La justicia parece que piensa que no. Sin embargo, los profesores de religión opinan que no cuenta con las mismas opciones que otras asignaturas, ya que siempre la ponen en los peores horarios, lo que hace que muchos alumnos decidan no elegirla.

"Si tú pones la religión como otra optativa más, como otra asignatura, tendría que ser dentro del horario lectivo. Entonces lo que ocurre es que los alumnos que están en religión tienen que entrar a las 8 de la mañana o salen una hora más tarde que los demás alumnos. Eso ya de antemano es una discriminación. Que les están diciendo:no cojas la asignatura de religión, porque vas a madrugar más o salir más tarde... no hay igualdad de oportunidades", afirma Concepción Castro, delegada de enseñanza de la diócesis de Santander.

Una situación que llevó a la Asociación de Profesores de Religión en Centros Estatales a presentar un recurso ante el Tribunal Superior de Justicia de Cantabria, al considerar que existía una discriminación sobre los alumnos que cursan la asignatura de religión frente a otras asignaturas alternativas. Y es que en la actualidad, en la ESO, los alumnos que no optan por la religión, el centro les ofrece una alternativa obligatoria; sin embargo, en Bachillerato los alumnos tienen toda esa hora libre. Una situación a la que hay que sumar que la asignatura de religión es optativa y su nota no se utiliza para hacer la media del curso.

El Tribunal ha desestimado el recurso al considerar que no existe discriminación alguna. En su opinión, la alternativa no tiene una programación de contenidos ni es evaluable, por lo que "no puede hablarse de discriminación" entre los distintos alumnos que cursen una u otra asignatura, ya que todas ellas" son competencias clave"

Concepción Castro no teme que la asignatura de la religión desaparezca, ya que es obligatorio que se oferte en los centros Educativos. Además, aunque reconoce que la juventud es una etapa complicada, afirma que hay muchos jóvenes que sí quieren impartirla. "Yo entiendo que la juventud es una etapa complicada y a muchos jóvenes les cuesta vivir la fe, son jóvenes, son adolescentes. Pero yo creo que hay jóvenes que si han descubierto que la asignatura de religión, les aporta algo a su vida. Yo creo que aporta valores muy serios y hay alumnos que lo quieren"

Para Conchi lo que ocurre actualmente no es la forma más justa y cree que la religión debería estar dentro del horario lectivo, para que los alumnos la elegieran con libertad. .