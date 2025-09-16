Esta es la playa de Cantabria que eligen ChatGPT, Gemini y Grok como la más bonita: "No nos vamos a poner de acuerdo..."

Elegir la playa más bonita de Cantabria siempre es un debate abierto. Para algunos está claro: el Sardinero por tradición, Covachos por su paisaje único y oculto, Somo por el surf o Langre por su espectacularidad. Pero lo curioso llega cuando preguntamos a las máquinas.

Hemos hecho la misma pregunta a tres de las inteligencias artificiales más conocidas —Gemini, ChatGPT y Grok— y el resultado ha sido sorprendente: cada una se queda con una playa distinta. Eso sí, con argumentos que reflejan la riqueza de la costa cántabra y que muestran que no hay una única respuesta posible.

“Un lugar completo, con dunas, río y mar abierto”

La primera en pronunciarse fue Gemini, que eligió una de las playas más extensas y conocidas del litoral: “La Playa de Liencres, también llamada Valdearenas, es la que concentra más atributos: dunas, pinar, acantilados y olas perfectas para el surf”, explicó.

Playa de Valdearenas

Para esta IA, el valor no está solo en la belleza del paisaje, sino en la experiencia global que ofrece: “Puedes caminar durante horas, practicar deporte, refugiarte en el bosque de pinos o simplemente disfrutar del mar. Es la playa más completa de Cantabria”.

Su argumento central es que Liencres no solo es bonita, sino que tiene todo lo que alguien puede pedir: amplitud, servicios y la fuerza de un entorno protegido como el Parque Natural de las Dunas. Una visión que la convierte en favorita para quienes buscan naturaleza salvaje pero accesible. “La más bonita en postal, sin discusión”

La segunda voz, ChatGPT, se desmarcó con otra visión: la de la belleza estética pura. Su elección fue clara: “Si hablamos de la playa más bonita, yo me quedo con Langre. No hay muchas que te dejen sin palabras nada más bajar las escaleras y ver ese mural natural de acantilados y arena dorada”.

Langre, para esta IA, no es la más funcional ni la más polivalente, pero sí la que ofrece una imagen icónica de Cantabria: “Es el lugar que mejor resume lo que significa esta costa: verde, acantilada, salvaje y auténtica. Una postal que nunca decepciona”.

En ese sentido, Langre se convierte en candidata a “la más bonita” no por todo lo que se puede hacer en ella, sino por el impacto visual y emocional que genera en quienes la visitan. La playa que enamora a primera vista.

“Un rincón mágico y escondido”

La tercera inteligencia artificial, Grok, sorprendió apostando por una playa mucho más pequeña y menos conocida, pero con un encanto especial: Oyambre, en Soto de la Marina.

Sus razones fueron contundentes: “Oyambre es un arenal espectacular situado en un entorno envidiable. Pero lo que la hace única es que, cuando baja la marea, puedes caminar y disfrutar durante varios kilómetros, con los Picos de Europa al fondo. Ese fenómeno es mágico y no se encuentra en otras playas”.

Grok también puso en valor su carácter virgen y tranquilo: “Es un tesoro escondido que recuerda a playas exóticas, pero está aquí mismo, en la Costa Quebrada. Un anfiteatro natural que combina el verde de los prados con el azul del Cantábrico”.

De hecho, National Geographic ya la había señalado en su ranking como la playa más bonita de Cantabria, lo que refuerza el argumento de esta IA.

Tres respuestas, un mismo mensaje

El resultado de este experimento es tan claro como curioso: no hay consenso. Gemini se queda con la amplitud y la variedad de Liencres, ChatGPT apuesta por la belleza de Langre y Grok defiende la singularidad de Covachos.

Y quizá ahí esté la clave: Cantabria no tiene una única playa más bonita, sino muchas que destacan por razones diferentes. Quien busca espacio y surf elige Liencres, quien quiere una postal se queda con Langre y quien prefiere un rincón mágico se enamora de Covachos.

La pregunta ahora es para ti, lector: ¿estás de acuerdo con estas inteligencias artificiales? ¿O añadirías otra playa al debate? Porque si algo queda claro es que, cuando se trata de belleza natural, Cantabria siempre gana por goleada.