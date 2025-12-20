La Navidad que se mide en valores y no en vatios: el Belén Viviente de la Pasión recupera la tradición

En un tiempo en que la Navidad parece medirse más en vatios que en valores, con calles que se llenan de luces cada vez más espectaculares, hay tradiciones que corren el riesgo de apagarse. Frente a esta tendencia, en Santander vuelve esta iniciativa para salvaguardar el sentido original de la fiesta. Como se ha comentado en el programa 'Mediodía COPE en Cantabria' con Cristina Jimeno, este fin de semana la Catedral de Santander acoge una nueva edición del belén viviente, un evento organizado por la Archicofradía la Pasión que busca reconectar a la ciudadanía con la historia del nacimiento de Jesús.

Más valores y menos vatios

Ángel González, hermano mayor de la Archicofradía, defiende la importancia de no olvidar el origen de la celebración. Aunque valora positivamente el ambiente festivo de la ciudad, insiste en que no se debe perder de vista que todo parte del "nacimiento de Jesús de Nazaret". González ha expresado su preocupación por estar "desacralizando el sentido de la Navidad", quedándonos solo con el envoltorio. "Es muy difícil encontrar en unos adornos navideños imágenes de Jesús o del misterio de la Sagrada Familia", ha lamentado.

Si celebramos esa fiesta, pero no celebramos lo que verdaderamente dio lugar a ella, estamos haciendo un sinsentido" Àngel González Hermano mayor de la Archicofradía

El belén viviente, según González, cumple una función didáctica, similar a la de las procesiones de Semana Santa. El objetivo es evitar que las nuevas generaciones desconozcan el significado de estas representaciones. "Si celebramos esa fiesta, pero no celebramos lo que verdaderamente dio lugar a ella, estamos haciendo un sinsentido", ha afirmado, subrayando el riesgo de que la celebración pierda su fundamento.

Un mes de preparativos en la Catedral

AYUNTAMIENTO Catedral de Santander

La organización de un evento de esta magnitud requiere un gran esfuerzo. Ángel González ha explicado que los preparativos se extienden durante casi un mes e involucran a cofrades, voluntarios y empresas de luz y sonido. La coordinación con el Ayuntamiento de Santander, los talleres de dinamización social y el personal de la Catedral es intensa, pero gratificante. Sin embargo, el mayor reto es el meteorológico: "Conseguir que haya un pequeño milagro y que no llueva", ha señalado con humor.

Horarios y actividades solidarias

El belén viviente podrá visitarse en la Catedral de Santander durante la tarde de este fin de semana. Los pases se realizarán cada 15 o 20 minutos el viernes 19, sábado 20 y domingo 21. El viernes el horario será más reducido, de 18:00 a 19:30 horas, debido a un concierto. El sábado y domingo será de 18:00 a 20:00 horas. González recomienda a las familias "que no lo dejen para el último día" para evitar quedarse sin verlo.

Mientras así sigamos sintiendo y sintiendo que ayudamos, pues ahí seguiremos participando" Àngel González Archicofradía de La Pasión de Santander

Paralelamente, la Archicofradía mantiene su compromiso social con la tradicional recogida de juguetes solidarios en su sede de Castilla-Hermid a , que se extenderá hasta el 31 de diciembre. "Todos los años siempre hay una historia nueva, tanto del que colabora como del que lo recibe", ha asegurado González. La ilusión de los más pequeños también se mantendrá viva con la visita del Cartero Real el sábado 27 por la tarde, que incluirá un pasacalles y una recepción con chocolate para que los niños puedan entregar sus cartas.

Para el hermano mayor, estas iniciativas son una forma de "educar en valores" y de volver a las tradiciones más arraigadas de nuestra cultura. Se trata, en definitiva, de una invitación a aparcar las pantallas y "celebrar con sentido, pero pasándolo bien", como ha concluido.