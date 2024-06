La mayor nota de la EBAU 2024 en Cantabria es de Jorge Santiago con un 13,97: ¿Qué estudiar ahora?

La finalización de la EBAU ha abierto un nuevo capítulo en la vida de miles de jóvenes cántabros que ahora se enfrentan a la elección de su futuro universitario. Tras la publicación de las notas de selectividad de 2024, muchos ya empiezan a definir el camino que seguirán en su educación superior. La expectación y la esperanza son palpables en cada rincón de Cantabria, donde las historias de esfuerzo y dedicación florecen en medio de la emoción de este importante logro académico.

De entre todos los estudiantes cántabros, destaca Jorge Santiago, quien ha logrado la calificación más alta con un impresionante 13,97 sobre 14. Jorge, alumno del Colegio de los Agustinos de Santander, compartió su experiencia en COPE, donde comentó cómo afrontó esta crucial prueba. "No me ha resultado difícil, hemos ido bien preparados gracias a nuestros profesores", declaró. La preparación rigurosa y el apoyo constante de los educadores han sido clave para el éxito de Jorge. "Que nos hayan dividido en distintas sedes para hacer el examen nos ha ayudado, había menos gente y así te distraías menos", añadió. A pesar de su éxito, Jorge admite tener una pequeña espina clavada: "Me queda la espinita de no conseguir el 10 en Matemáticas, pero me he llevado una gran alegría".

La excelencia académica de Jorge no solo refleja su dedicación personal, sino también la calidad educativa que se imparte en Cantabria. Con su sobresaliente calificación, el joven tiene abiertas las puertas a cualquier especialidad universitaria, tanto en su comunidad autónoma como en el resto de España. Entre las carreras más demandadas a nivel nacional se encuentran la Ingeniería Informática, Biología y Ciencias Biomédicas, aunque sin duda, el Grado en Física y Matemáticas es el más cotizado.

El ranking de las diez notas de corte más altas de España refleja esta tendencia, con varias universidades ofreciendo dobles grados que combinan disciplinas científicas y tecnológicas. El Doble Grado en Física y Matemáticas en la Universidad Complutense de Madrid se sitúa en primer lugar, con una nota de corte de 13,73. Este prestigioso programa se ha convertido en el sueño de muchos estudiantes debido a su enfoque riguroso y las oportunidades de investigación que ofrece. Jorge, con su calificación de 13,97, podría fácilmente optar por una plaza en esta universidad, asegurando así una formación de élite que le abriría puertas en el ámbito académico y profesional. En cuanto a Cantabria, la lista de alternativas para estudiar una carrera no es tan exigente, aunque igualmente hay algunas muy cotizadas.





Otras universidades también destacan por sus exigentes requisitos de acceso. El Doble Grado en Física y Matemáticas en la Universidad de Sevilla, con una nota de corte de 13,70, y el Doble Grado en Ingeniería Informática y Matemáticas en la Universidad Complutense de Madrid, con un 13,66, son solo algunos ejemplos de las altas expectativas que tienen estas instituciones. La Universidad Politécnica de Valencia y la Universidad Politécnica de Granada también figuran en este ranking, ofreciendo programas que combinan Física y Matemáticas con calificaciones de acceso de 13,64 y 13,60 respectivamente. En el ámbito de la biotecnología, la Universidad de Salamanca ofrece un Doble Grado en Biotecnología y Farmacia con una nota de corte de 13,53, destacando la importancia de la investigación científica en el panorama educativo español.

La decisión de Jorge de quedarse en Cantabria o trasladarse a Madrid será crucial y deberá tomarla antes del 12 de julio, fecha límite para formalizar las matriculaciones universitarias. Esta decisión no solo marcará el próximo paso en su carrera académica, sino que también tendrá un impacto significativo en su vida personal y profesional. La oportunidad de estudiar en una universidad de prestigio como la Complutense de Madrid podría ofrecerle una red de contactos y recursos invaluables, mientras que quedarse en Cantabria le permitiría estar cerca de su familia y comunidad.

Sea cual sea su elección, Jorge Santiago ha demostrado que con dedicación y preparación, los jóvenes cántabros pueden alcanzar las más altas metas académicas y abrirse camino hacia un futuro brillante. Su éxito es un testimonio del potencial que reside en los estudiantes de Cantabria y del importante papel que juega la educación en la formación de la próxima generación de líderes y profesionales. En un momento en el que la educación y la innovación son más cruciales que nunca, historias como la de Jorge inspiran a otros jóvenes a soñar en grande y a trabajar duro para hacer realidad sus aspiraciones.