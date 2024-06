El 20% de los conductores cántabros que se someten a un control de drogas dan positivo por cocaína

¿Qué le está pasando a la sociedad cántabra? ¿Por qué desde hace una década se está normalizando el consumo de drogas? Y lo que es mucho más grave... ¿Por qué muchos conductores en nuestra región se ponen al volante después de consumir y, en el 70% de los casos, mezclar drogas y alcohol?

Según las cifras oficiales del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses, durante 2023, el 13% de los conductores fallecidos en accidente de tráfico a los que se les hizo el test toxicológico dieron positivo en cocaína, una proporción que se ha incrementado un 54% en los últimos diez años. Sin fallecer tras una colisión, el porcentaje del consumo de cocaína en España tras someterse a un control llega al 19%; en el caso de Cantabria, la cifra aumenta un poco más, hasta el 20%.

Como dato general, el 52% de los conductores que perdieron la vida el año pasado en la carretera dieron positivo en drogas, alcohol o psicofármacos en estos análisis forenses.

Más allá de los fríos números, nos tenemos que preguntar por las razones que llevan a los cántabros, cada vez más, a consumir todo tipo de drogas. COPE Cantabria charló este miércoles 19 de junio con Roberto Verdugo, psicólogo y coordinador de los tratamientos ambulatorios en "Proyecto Hombre" en nuestra región, donde dan ayuda a unas 800 personas drogodependientes. Puedes escuchar la entrevista pinchando debajo de la fotografía .

"BUENA INTEGRACIÓN SOCIAL, LABORAL Y FAMILIAR":

Para Roberto, "los datos son preocupantes. El problema principal que nos encontramos es que, como sociedad, tenemos mucha tolerancia al consumo de determinadas sustancias; la cocaína, que es quizá de las cosas más preocupantes, y en el alcohol también porque van muy combinadas".

Los consumidores más habituales no son jóvenes, sino mayoritariamente hombres de entre 35 y 54 años, que circulaban principalmente con turismos o motos. Si consultamos a Verdugo por el perfil de las personas que acuden a "Proyecto Hombre" a recibir ayuda para escapar del consumo de drogas, "el más numeroso coincide con el de los conductores que estamos hablando; es decir, hombres de entre 30 y 50 años, con una buena integración social, laboral y familiar".

"El deterioro que se producía antes con el consumo de otras sustancias no se produce tan rápidamente con el consumo de cocaína, o la combinación de cocaína y alcohol. La gente vive con estos problemas, pero no lo ven tan claramente hasta que pasan varios años, como diez aproximadamente. Antes de esos 10 años, todavía tienen capacidad para movilizar a su familia, para mantener su puesto de trabajo, y mantener su sitio en la sociedad. Cuando empieza a haber problemas económicos, con la pareja, con los padres, es cuando vienen a solicitar tratamiento".





Es interesante saber si los cántabros se inician cada vez antes en el consumo de las drogas. En "Proyecto Hombre" no creen que haya disminuido de forma brusca la edad media de estas personas: "Los problemas no surgen desde el primer día que empiezas a consumir; esto es un proceso y la gente tarda en desarrollar el problema muchos años, que es cuando llegan aquí".

¿Los jóvenes lo normalizan? ¿Saben que el consumo es algo malo y peligroso para ellos y los demás? Roberto señala que el consumo "se da en este tramo de la vida, la adolescencia, donde viven su presente, no en que en diez años les dé un problema. Si esto más o menos lo van llevando, lo normalizan; piensan que como todo su entorno de ocio, de fiesta, consume, pues le dan esa carta de normalidad, lo que nos ha llevado a todos como sociedad a normalizar este comportamiento en determinados entornos, como la noche, la fiesta...".

"QUEREMOS QUE TOMEN RESPONSABILIDAD SOBRE SU VIDA":

Por tanto, lo mejor es la prevención. Actuar antes de que el problema sea evidente y más difícil de solucionar: "Tenemos un programa para prevenir el consumo. Ahí hay cosas que te sorprenden... chavalitos muy jóvenes que están empezando a tener contacto con las sustancias desde muy pequeños. Hace décadas era con el alcohol y el tabaco; y ahora, sobre todo con los porros, pero también con cocaína, ketamina y otras sustancias, que las perciben como muy cercanas. Te encuentras ya con gente que consumen estas sustancias, que son los que desarrollaran el día de mañana esta adicción".

¿Y cómo actúa "Proyecto Hombre" para tratar de romper esta adicción a la droga? "En todos los programas tratamos de ver qué es lo que tiene que desarrollar cada uno. La tendencia es que las personas se hagan cargo de sus circunstancias, tomen responsabilidad sobre su vida, sobre su situación familiar, mejore las relaciones que tiene a su alrededor, busque conductas alternativas que no supongan volver a consumir, cosas que llenen su vida y que no sea el uso de las sustancias; como practicar deporte, fortalecer las relaciones con amigos y familia, etc... Por ahí van los objetivos que nos planteamos con ellos y ellas", concluyó Roberto Verdugo.