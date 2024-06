Se han quejado muchas veces y siempre han aguantado hasta ahora. Las enfermeras y enfermeros de nuestra región han decidido dar un golpe en la mesa y se manifestarán el próximo 26 de junio, miércoles en Santander e incluso no descartan hacer una huelga.

Califican de "descontento, insulto y menosprecio", tanto en Atención Primaria como Especializada, lo que está haciendo la Consejería de Salud, que ha firmado un pacto y alcanzado mejoras con los médicos.

Entienden que un pacto por la sanidad de Cantabria implica un pacto conjunto de todos y no solo de unos pocos, por eso tienen claro que por ahora no lo van a firmar. ·" Esta firma ha provocado una indignación enorme entre el colectivo porque un pacto es para todos. La noticia sería que todos firmásemos un pacto por la sanidad, ya que requiere que los profesionales estemos y trabajemos hombro a hombro", asegura la presidenta del Colegio de Enfermería en Cantabria, Mari Luz Fernández.

Los enfermeros piden que se les trate con respecto y lo vienen pidiendo desde hace mucho tiempo. "Somos un colectivo que hemos dado todo y estamos muy cansados. Ha llegado el momento de parar y de conseguir lo que nos merecemos", asegura Mari Luz.

La principal reivindicación de este colectivo no es la económica, explica Mari Luz, sino el tema del A1. Una clasificación, no reconocida, que les permitiría acceder a cargos de gestión y asumir otras responsabilidades que ahora mismo no pueden. También denuncian la falta de reconocimiento, ya que hay gente que ha podido hacer una especialidad y al final no ha podido trabajar de ella.

Por todo este descontento, se manifestarán el próximo 26 de junio, de 19:00 a 20:00, desde la Plaza Numancia hasta la sede de la Delegación del Gobierno, y se ha planteado además la necesidad de adoptar más medidas de presión como paros de actividad o una huelga.





PAGAR EL TRASLADO DE LOS PACIENTES A OTROS CENTROS

Respecto a la medida adoptada por la Consejería de Salud y la de Fomento, de una partida de 300.000 euros para pagar, durante los meses de julio, agosto y septiembre, el traslado de los pacientes que tengan que ir de un consultorio rural a otro, no la ven la más adecuada.

Los médicos se merecen vacaciones como todos, eso lo tienen claro, pero creen que las zonas más afectadas van a ser las más despobladas donde hay más gente mayor con problemas de movilidad. "No creemos que sea la mejor opción. Desde nuestro punto de vista, el mismo médico o enfermera podrían ir dos días a un consultorio y otros dos a otro", asegura Mari Luz.