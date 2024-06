Los pediatras, los nuevos policías del móvil para los menores: "Ya lo hacíamos antes de la ley..."

El Consejo de Ministros, llevado a cabo en la mañana del martes 4 de junio, aprobó la nueva ley para la protección de los menores en entornos digitales.

Uno de sus puntos clave será que, de fábrica, todos los dispositivos (móviles, tablets, ordenadores y 'Smart TV') tengan la obligación de incorporar un control parental gratuito y accesible, de cara a prevenir el consumo de contenidos inadecuados por parte de los menores.

También, entre otros aspectos que recoge la ley, se incorpora la inclusión de un examen pediátrico a realizar por los doctores que detecte en los niños y niñas señales de un uso abusivo o inadecuado de los dispositivos digitales.

¿QUÉ OPINAN LOS PEDIATRAS?

COPE Cantabria se ha interesado por esta ley y la reacción de los profesionales pediátricos. Para ello, este miércoles 5 de junio charló unos minutos con María Jesús Cabero, Jefa de Pediatría del Hospital Marqués de Valdecilla.





Para Cabero, el hecho de tener que realizar por ley un test con preguntas predeterminadas a los menores, quizá no sea la solución más atinada: "Hay que ver primero que se pueda hacer, y luego que las entrevistas se pueden contestar con mentiras... Yo puedo decir al médico que solo uso el móvil 25 minutos y luego estoy enganchada 3 horas al día".

"Creo que, más que el hecho del test en sí, estas cosas tienen el valor que como sociedad hagamos medidas preventivas y un ocio saludable. Que igual sí tiene valor este examen, pero lo que nos debe hacer reflexionar es si los niños están mucho tiempo solos. Igual que no dejas salir a tu hijo solo por un barrio que no conoces, tampoco les dejes interactuar a través de las redes con gente que no conoces y por sitios que no conoces".

LO QUE SE HACÍA HASTA AHORA:

Los pediatras, antes de la implantación de esta ley, ya venían estudiando el comportamiento de los menores en su relación con las tecnologías y las pantallas. Cabero explica que "lo hacíamos como tratábamos el uso y abuso de cualquier otra sustancia. Igual que se pregunta a la hora de hacer cualquier historia clínica, tanto en Atención Primaria en los exámenes de salud, como cuando un niño ingresa con algún tipo de patología y haces una historia clínica detallada; cuántas horas duerme, cómo come, cómo juega, la inactividad física..., pues también se pregunta por el uso excesivo de pantallas. Todos los factores determinantes de la salud en determinadas edades que puedan desembocar en un riesgo, los profesionales lo evalúan".

"Ahí se pregunta; no de una forma tan sistematizada como ahora es la pretensión, pero sí que lo utilizamos. Igual que utilizamos escalas para ver el desarrollo visual, o la gravedad del asma... Pregunta tanto la enfermera pediátrica como el pediatra cuando hacen la revisión del niño sano, y también cuando ingresa un niño con patologías derivadas de un uso de pantallas, por casos de acoso escolar, trastornos del comportamiento alimentario, determinadas fobias, aislamientos, cefaleas, cuadros funcionales... Se pregunta el estilo de vida, alimentación, que se sientan queridos, etcétera".