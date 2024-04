La danza terapéutica entra en los hogares de España a través del proyecto "Pura Vena"

La cántabra Lucia Sierra, bailarina, coreógrafa, doctora e investigadora, creará una plataforma de contenidos con el objetivo de acercar la danza terapéutica a todos los hogares de España en los que haya personas "necesitadas de bienestar, sonrisas, encuentros y mucho baile" a través del proyecto "Pura Vena".

Sierra obtuvo el tercer premio del Programa Laboratorio FEMINA Mujer Emprendedora, dotado con 10.000 euros y promovido por la Sociedad para el Desarrollo Regional de Cantabria, SODERCAN, aunque confiesa que lo ha celebrado como si del primer puesto se tratara: "Todavía no me lo puedo creer. Todos los "no" que he recibido. Los disgustos y las noches de desvelo han merecido la pena. Para mí, el tercer premio sabe a gloria".

Ahora, va a destinar los 10.000 euros a impulsar una iniciativa social que nació a partir de una experiencia personal. Hace diez años, a su madre le diagnosticaron un cáncer de mama mientras ella estudiaba en el Instituto Universitario de Danza Alicia Alonso de la Universidad Rey Juan Carlos, en Madrid. Fue entonces cuando Sierra decidió explorar el baile como una herramienta de ayuda para la recuperación de personas en proceso oncológico.

"Este premio es una consolidación de nuestra idea. En julio de 2023 defendimos la primera tesis que habla de la danza y los beneficios para personas con cáncer. Este estudio nos ha colocado en la vanguardia y desde entonces, estamos recogiendo algunos granitos que hemos acumulado a lo largo de estos diez años", afirma Sierra.

DANZA TERAPÉUTICA EN TODOS LOS HOGARES DE ESPAÑA

El reto de Lucia Sierra es expandir el proyecto "Pura Vena" fuera de las fronteras de nuestra comunidad. "No nos ponemos ningún tipo de límite. Queremos desarrollar nuestra iniciativa a nivel nacional, ser pioneros en demostrar cómo la danza es eficaz en el tratamiento para mujeres y niños con cáncer", manifiesta Sierra.

"Abordar el campo online cada vez es más preciso. Para muchas personas que, por circunstancias, cuando llega la quimio, bajan las defensas, es un riesgo acudir a una clase. Por eso queremos abrir este programa online. Que tengan un seguimiento y puedan encontrar los videos que precisen para realizar sus clases, dónde y cuándo quieran", sentencia Sierra.