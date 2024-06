Conoce por qué es importante votar en las Elecciones Europeas: "Por el campo, ganadería, pesca..."

Cantabria, España, y toda Europa están llamadas este domingo 9 de junio a participar en las Elecciones Europeas, que se celebran cada 5 años. Se ponen en juego 720 asientos de eurodiputados, de los cuales nuestro país estará representado por 61, elegidos democráticamente por el total del número de votos efectuados.

Las diferentes formaciones políticas que han presentado sus candidaturas lo hacen mediante una lista única y común en todo el territorio nacional, que corresponde a la circunscripción electoral para la elección de Diputados al Parlamento Europeo en España.

¿Cuántos votos hacen falta para conseguir un escaño? Si tenemos en cuenta los datos del Ministerio del Interior en las anteriores elecciones europeas, el número mínimo de sufragios necesarios para obtener representación fue de 368.489 votos, la cifra más alta registrada en la serie histórica.

IMPORTANCIA DE LAS ELECCIONES EUROPEAS:

COPE Cantabria ha querido conocer de la mano del politólogo Jorge Vilches las razones por las que es importante que los ciudadanos ejerzan su derecho al voto este domingo.

Según Jorge, "lo queramos o no, desde Bruselas, desde la Unión Europea, se deciden muchas de las cosas que sobre todo afectan al mar, a la ganadería, a la pesca..., y que en la bolsa de la compra, en el día a día, nos afecta. Toda la normativa que afecta al medio ambiente proviene de la Unión Europea. Es decir, un montón de nuestra vida cotidiana que quizá no tengamos en cuenta y que además determinan la legislación nacional, vienen de Bruselas.

"El techo de gasto, la sanidad, la educación... están basados en parámetros europeos. Si se presenta cualquier tipo de reclamación por la ley de amnistía, va a estar el Tribunal de Justicia de la Unión Europea detrás para dictaminar si se puede aplicar o no en España. Hay que mirar un poco más allá de nuestras fronteras para ver cómo se funciona en España...".

DOS GRANDES BLOQUES:

El bipartidismo tan habitual en España (PP y PSOE) se traslada a Europa mediante dos grandes bloques: "Hay uno conservador, donde está el Partido Popular y los grandes partidos conservadores europeos que gobiernan en la mayor parte de los países de la Unión Europea, y por el otro está el bloque socialdemócrata, donde está el PSOE. Vox, en este caso, está en un grupo distinto, que es el de conservadores y reformistas, que es un grupo minoritario dentro de la cámara".





REPRESENTACIÓN DIFERENTE QUE EN LAS NACIONALES:

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

A la hora de contabilizar los votos, resulta más sencillo para los candidatos de partidos minoritarios el obtener representación en la cámara europea de Bruselas: "En las Elecciones Europeas, tal y como se celebran en España y el resto de países europeos, funciona el colegio único. Es decir, la proporción es prácticamente real al voto. Como diferencia, cuando votamos en España al Congreso o al Senado, sí hay formulas matemáticas para la distribución de los escaños entre los grupos. De tal manera que aquí hay grupos muy pequeños creados ex profeso para estas elecciones que consiguen representación, que en unas elecciones al Congreso estarían fuera absolutamente. Por eso también los partidos nacionalistas se unen para tener representación en estos comicios europeos".

¿QUÉ INTERESA EN CANTABRIA?

Por tanto, con estos datos encima de la mesa, ¿qué le interesaría en general a un ciudadano cántabro votar este domingo? Partiendo de la base de que "no soy nadie para decir a la gente qué es lo que tiene que votar", Jorge Vilches considera que "las políticas europeas han condicionado la producción en el campo y en la pesca. Hay que tener en cuenta las políticas que se han llevado a cabo; y estas elecciones sirven para premiar o castigar esas políticas. Si yo fuera un afectado de este sector, votaría en consecuencia; si me ha parecido bien, a favor, y si no votaría a un partido que quiera echarlo por tierra. Además, estas elecciones no dejan de ser un plebiscito sobre lo que está pasando en España; si nos parece bien la política de Pedro Sánchez, o no. Ahora bien, ir a votar no es obligatorio... Es un derecho y una decisión personal de cada uno".