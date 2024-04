El campanu más caro de la historia se va a Madrid: "Nos dejamos llevar por la euforia"

No se hizo de rogar. El primer salmón de la temporada resultó ser uno de los más madrugadores de la última década. A las ocho y veinte de la mañana saltaron las alarmas. Un ejemplar de más de ocho kilos y 92 centímetros de longitud era capturado por Gonzalo Díaz Soto, pescador de la zona, que utilizó su cebo natural en aguas que discurren por el coto Puente Láneo, en el río Narcea.

Pocas horas después, 15 negocios de restauración dieron rienda suelta a su poder de negociación agitando una subasta que, a la postre, resultó ser histórica. Bar Tienda Mariluz, Casa Farruco, Casa Ramón, Ca Suso, Casa El Marmio, El Rincón Asturiano, El Tizón, Feudo Real, Gastrónomos del Yumay, Hotel Castillo del Alba, La Campana, La Figal de Cuenca, La Finca, Llagar de Quelo, Taberna A´Carballeira entraron en la puja del primer salmón de la temporada, pero solo uno de ellos se llevó el "gato al agua".

EL RINCÓN ASTURIANO DE MADRID, GANADOR DE LA PUJA

José Manuel Blanco y Antonio, gerentes del Rincón Asturiano de Madrid, reconocen que "en ningún momento se pusieron como objetivo ganar la subasta": "Por supuesto que teníamos claro que queríamos participar en la puja, pero nunca nos fijamos como reto hacernos con el primer salmón", reconoce Antonio, que confiesa que "la euforia y el frenesí" les hizo pagar una cantidad nunca antes vista.

La cifra, 19.300 euros, supera a los 18.000 que en el 2007 pagó el Casino de Asturias por el primer ejemplar capturado y se ha convertido en la más alta de la historia de la subasta.

"Sinceramente, no nos pusimos una cifra tope. Tampoco íbamos con el planteamiento de llegar a estos niveles. Simplemente, teníamos la intención de participar, de estar ahí y nada más. Al final, el desenlace de la subasta surgió así, de manera espontánea, y nada más", afirma Antonio.

Antonio considera que los beneficios por el hecho de convertirse en el restaurante con el primer salmón de la temporada no son económicos: "Llevamos 35 años dentro del sector y somos reconocidos tanto a nivel nacional como a nivel internacional por este tipo de actuaciones. Buscamos un reconocimiento a través de la repercusión mediática. Con el coste que tiene el salmón, es inviable buscarle una rentabilidad en cuanto a posible venta directa".

DESCENSO EN EL NÚMERO DE SALMONES EN NUESTROS RIOS

Sin embargo, para Manuel Alcántara, representante de las Entidades Conservacionistas en el Consejo Regional de Pesca, la pesca del campanu es una tradición "aberrante": "También era tradición tirar a una cabra del campanario. Se entiende que en los tiempos en los que estamos y con las sensibilidades que existen ahora, hay cosas que ya no son compatibles con ciertas tradiciones. Que un particular pueda vender un producto que saca de la pesca deportiva no tiene homólogos. Me parece una tradición a la que habría que poner una fecha de caducidad, no tiene mucho sentido".

"Es un hecho probado que hay un descenso progresivo muy importante de poblaciones de salmones. Estamos en el límite meridional de la distribución de la población de salmón en Eurasia y el cambio climático a estas poblaciones fronterizas les afecta más. Además, hay otras causas que explican el descenso, como por ejemplo la destrucción directa de los ecosistemas fluviales", afirma Alcántara.









