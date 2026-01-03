¿Buscas casa? Este es el municipio más barato para comprar en Cantabria

El municipio de Campoo de Enmedio es la opción más económica para adquirir una vivienda de segunda mano en Cantabria, según un estudio del portal inmobiliario Idealista. El precio medio en esta localidad se ha fijado en 655 euros por metro cuadrado, una cifra que, sin embargo, es superior a la de los veinte municipios más baratos de España, que se encuentran en otras comunidades como Castilla-La Mancha, Andalucía, Extremadura, Galicia y Murcia.

Los municipios más asequibles de España

El análisis de Idealista, basado en los precios de noviembre, revela que los tres municipios más económicos para comprar una vivienda usada en España están en la provincia de Ciudad Real. Se trata de Almadén, donde los vendedores piden una media de 335 euros el metro cuadrado; Almodóvar del Campo, con 427 euros; y Socuéllamos, con 460 euros.

En el cuarto puesto del ranking nacional se encuentra el municipio gallego de Leiro (Ourense), con un precio medio de 478 euros el metro cuadrado. Le sigue de cerca Villacañas (Toledo), con 479 euros. Por debajo de los 50.000 euros de media para una vivienda de 100 metros cuadrados también se sitúan Argamasilla de Alba (Ciudad Real) con 484 euros/m², Miajadas (Cáceres) con 487 euros/m², Villanueva del Arzobispo (Jaén) y Arroyo de la Luz (Cáceres), ambos con 490 euros/m², y El Carpio (Córdoba) con 491 euros/m².

La lista de los 20 municipios más asequibles la completan Vélez Blanco (Almería) con 506 euros/m², Arbo (Pontevedra) con 510 euros/m², Corral de Almaguer (Toledo) con 513 euros/m², y Moriles (Córdoba) con 516 euros/m². También se incluyen La Solana (Ciudad Real) y Abarán (Murcia), ambos con 523 euros/m²; Íllora (Granada) con 528 euros/m²; Llerena (Badajoz) con 540 euros/m²; Herencia (Ciudad Real) con 542 euros/m²; y Beas de Segura (Jaén) con 549 euros/m².

El municipio más barato en otras regiones

Idealista también ha identificado los municipios más económicos en el resto de comunidades autónomas. En la Comunidad Valenciana, el más asequible es Ayora (Valencia) con 570 euros/m², mientras que en Castilla y León es Villablino (León) con 580 euros/m². Les siguen Tineo en Asturias (668 euros/m²), Caspe en Aragón (720 euros/m²), Móra d'Ebre en Cataluña (747 euros/m²) y Alfaro en La Rioja (755 euros/m²).

En el extremo opuesto, los municipios más asequibles de otras comunidades se acercan o superan los 100.000 euros de media para una vivienda de 100 metros. Este es el caso de Cadalso de los Vidrios en Madrid (999 euros/m²), Corella en Navarra (1.002 euros/m²), Gáldar en Canarias (1.302 euros/m²), Llodio en Euskadi (2.114 euros/m²) y Lloseta en Baleares, que alcanza los 2.333 euros por metro cuadrado.