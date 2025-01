La Audiencia ratifica la absolución de la 'tiktoker' que se llevó un mastín de un ganadero de Asón y lo dio en adopción

La Audiencia Provincial de Cantabria ha confirmado la absolución de la joven 'tiktoker' que, en diciembre de 2023, recogió un mastín llamado 'Chulo' en una carretera de Soba, lo llevó al veterinario y lo dio en adopción. El tribunal ha desestimado el recurso del denunciante, un ganadero que asegura ser el propietario del animal, ratificando así el fallo del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Laredo, a la que ha tenido acceso Europa Press, que había considerado que no se cumplían los requisitos para calificar los hechos como un delito de apropiación indebida.

El incidente ocurrió cuando la joven, al ver al cachorro sin collar y sin ningún dueño aparente, decidió detenerse y ayudar al animal. Tras llevarlo al veterinario y comprobar que no tenía microchip, difundió su fotografía en redes sociales y contactó con una protectora de animales para encontrarle un hogar. La protectora facilitó la adopción del mastín, que fue registrado a nombre de la nueva propietaria, quien también lo llevó al veterinario para colocarse el chip y realizarle los cuidados pertinentes.

El ganadero recurrió la sentencia, alegando un error en la valoración de la prueba, pero la Audiencia ha rechazado su apelación, concluyendo que no existió ánimo de lucro ni intención de apropiarse del perro por parte de la 'tiktoker' o de la adoptante. La sentencia deja en claro que no se puede calificar el acto como apropiación indebida, y que ambas mujeres actuaron de buena fe al no encontrar al animal bajo el cuidado de nadie.

De este modo, se cierra el caso con la ratificación de la absolución y la desestimación del recurso del denunciante.