Arranca un puente "a la madrileña" con una previsión de ocupación más baja de lo normal

Cantabria se prepara para un puente sin grandes porcentajes de ocupación hotelera pero con la esperanza de conseguir buenos resultados en hostelería y restauración. Pablo Alonso, Gerente de "Caravaning Oyambre", cree que la duración del puente no ayuda a que la ocupación alcance números superiores: "Va a ser un fin de semana interesante, pero no creo que Cantabria vaya a estar a reventar. Y mucho menos, durante todo el puente. Hay mucha demanda durante los primeros días, miércoles, jueves... pero el sábado baja mucho. La ocupación el fin de semana no pasará del 60%. Es un puente excesivamente largo. Para la mayor parte de España, no es puente, solo es puente en Madrid. Y además, cinco días son muchos días para una economía media en este país".

Para Alonso, el mes de mayo "históricamente nunca ha sido considerado temporada alta en Santander", por lo que los precios se mantienen en cifras que se sitúan muy lejos a las que se alcanzan en verano. De hecho, Cantabria ocupa una plaza dentro del Top 10 de Comunidades Autónomas en las que más barato sale pernoctar. "Sí que es verdad que, de unos años para acá, Cantabria está de moda y cada vez hay más ocupación, pero los hosteleros en general mantenemos solo la temporada alta en julio y agosto. Tenemos una visión un poco más tradicionalista", explica Alonso.

"Creo que vamos a estar sobre un 80% de ocupación en bungalows y un 50% de ocupación en camping", manifiesta Alonso en cuanto a las previsiones que realiza su empresa de cara a estos próximos días.

LOS HOSTELEROS SE MUESTRAN ESPERANZADOS

Jesús Gómez, Gerente del Hipódromo de Suso, cree que "el lleno va a estar asegurado": "Si nos acompaña el tiempo, los resultados van a ser muy buenos. Nosotros tocamos mucho cliente del País Vasco, Burgos, Valladolid, Palencia, pero sobre todo, mucho madrileño. Esperamos dar servicio a más de 180 comensales diarios".

María Alberdi, Directora del Eurostars Hotel Real de Santander, no espera un auge de otros destinos que no sean la Comunidad de Madrid, puesto que no es un puente completo salvo para los ciudadanos de la capital, pero son positivos: "Esperamos llegar a los números de otros años e incluso superarlos", afirma Alberdi.