Alejandro Arce: "una mascota no es un juguete, es para toda la vida"

La Navidad es una fecha clave para regalar mascotas. Tanto los Reyes Magos como Papa Noel suelen traer de regalo algún perro, algo que en muchos casos puede acabar en no saber cuidarlo o incluso en deshacerse de él.

Alejandro Arce explica que la nueva ley regula poco este asunto. "No lo protege, porque si tú quieres regalar una mascota, tú puedes hacerlo". Eso sí va a poner más trabas "ahora no se puede regalar animales que no vengan de un criador. Será un regalo que haya que pagar". Y es que el animal que se regala tendrá que venir con todas las vacunas y microchip incorporado, "algo que no prohíbe realmente su compraventa".

Lo que sí ha querido pedir Alejandro es responsabilidad en todo aquel que esté pensando en regalar una mascota " piensa lo que vas a hacer, que lo vas a tener, que cuidar tú y que tener una mascota no es un juguete, sino que es para toda la vida". El veterinario aboga por hacer más campañas de concienciación para regular este asunto.

Consecuencias de la pirotecnia en nuestras mascotas

Nos acercamos a final de año y a la celebración de la Nochevieja. Un día en el que, como es tradición, miles de cántabros salen a la calle y también a sus balcones para lanzar los terribles petardos que tanto asustan a nuestras mascotas.

Los expertos afirman que hay una explicación sencilla por la que su ruido afecta tanto a perros como a gatos, "su oído es más susceptible a los ruidos fuertes". El Veterinario Alejando Arce afirma en Cope que "nosotros los tonos altos los oímos hasta 20 kilohercios; los perros hasta 45 y los gatos a 79, algo que hace que los ruidos elevados lo oigan muchísimo".

Alejandro Arce lo que sí deja claro es que, que un perro lo oiga más que otro, no se trata de un tema de razas, sino que depende de lo acostumbrados que estén a escuchar ruidos o no, "depende del ruido más que de la raza, hay algunos que lo sufren más que otros".

El Veterinario explica que hay productos naturales para reducir el impacto del ruido como valeriana, triptófano o melatonina; sin embargo, cree que la mejor opción es crear el ambiente más favorable para la mascota "Si no se puede pasar el fin de año en otro lugar más relajado, se puede crear un refugio donde se sienta cómodo. Que tenga poca luz e incluso con sonidos que él reconozca y que no le asuste. Ponerle además algo de música para relajarle más".

Debemos tener especial cuidado, puesto que una exposición constante a este pánico en perros y gatos puede provocar convulsiones e incluso paros cardiacos en los animales.





