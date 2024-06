Adicción al alcohol, tabaco, drogas, redes sociales, videojuegos o ciberbullying. ¿Sabes prevenirlo?

Seguramente en tu entorno familiar o de amistades conozcas algún caso de una persona que, en mayor o menor medida, sufra algún tipo de adicción; ya sea en el consumo de alcohol, tabaco, otras drogas, o las que han surgido más recientemente, como el uso abusivo de las redes sociales, dependencia del móvil, o los videojuegos.

Pues bien, la Consejería de Inclusión Social del Gobierno de Cantabria y Proyecto Hombre iniciarán la semana que viene un proyecto denominado "Prevención Comunitaria", consistente en una serie de charlas en 10 municipios de Cantabria, para prevenir de estas y otras adicciones en jóvenes, totalmente gratuitas y abiertas a todos los interesados, sobre todo a los adolescentes.

COPE ha querido conocer todos los detalles de la mano de la directora de Proyecto Hombre en Cantabria, Eloísa Velarde. Puedes escuchar la entrevista pinchando debajo de la fotografía .

¿DÓNDE VAN Y POR QUÉ?

Según Velarde, el objetivo principal de esta iniciativa es el de "prevenir que las personas lleguen a ser adictas. Lo que nos ha encomendado la consejería con este programa es, dado el trabajo que ya hacemos en prevención escolar, que abramos el ámbito y vayamos a diferentes municipios de la región".

Los municipios elegidos son Cabezón de la Sal, Reinosa, Suances, Santa Cruz de Bezana, Piélagos, Medio Cudeyo, Colindres, Santoña, Castro Urdiales y Laredo. En la localidad pejina iniciarán estos encuentros, concretamente el martes 18 de junio en la Casa de Cultura "Doctor Velasco", de 19:00 a 20:30 horas.





Las razones para elegir unos municipios en concreto y no otros están basadas "en estudios previos que hemos hecho combinando ámbitos rurales y urbanos; hay indicadores de urgencias hospitalarias, centros escolares que tuvieron una mayor prevalencia de juego de riesgo o patológico; también por un estudio de la Consejería de Salud Pública, donde participamos nosotros haciendo programas de prevención del juego, o lugares donde tengan espacios como oficinas de información juvenil para llevar a cabo esta serie de acciones".

CONVENCER A LOS JÓVENES CON ESTOS PROBLEMAS:

Las charlas se abren a toda a la ciudadanía en general, independientemente de sus condiciones individuales o sus factores de vulnerabilidad, pero principalmente el público al que se pretende llegar es a la población juvenil de los municipios, puesto que son el colectivo de mayor vulnerabilidad ante los consumos y adicciones sin sustancia. ¿Cómo convencer precisamente a estos jóvenes que tienen indicios de sufrir alguna de estas patologías? Para Eloísa, "con la difusión en los medios, ya es una manera de que cada municipio lo sepa; cuando se publicite en cartelería, ya lo habrán leído; y las redes sociales son fundamentales para los jóvenes, para que lo conozcan".

"Que hoy en día, que alguien con estas adicciones no te toque de cerca es muy difícil; estas cosas se deben saber, pero no solo los jóvenes, sino los adultos también. Ya no solo porque sea algo que lo ven en el día a día, sino porque es una manera de ser un buen ciudadano; conocer los riesgos, qué es y qué no es problemático, y saber los recursos existentes para saber cómo pedir ayuda".

LAS CHARLAS EN SÍ:

Estos encuentros plantean un proceso de aprendizaje para facilitar la identificación de factores de riesgo que conlleven comportamientos no saludables, y aportan conocimiento sobre los recursos a los que acudir para el tratamiento, prevención y asesoramiento familiar en el área de las adicciones.

El proyecto se desarrollará a partir de dos áreas de conocimiento: adicciones con sustancia y adicciones comportamentales, integrando tareas de formación y sensibilización en el consumo de alcohol, tabaco, vaper, hachís, bebidas energéticas, etcétera. Igualmente, se abordarán el uso de redes sociales, videojuegos o fenómenos como el sexting, grooming, sextorsión o el ciberbullying.