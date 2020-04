Salva: "Ser Pichichi con el Racing supuso mi lanzamiento a nivel europeo; el club aprovechó mucho esa ola"

Este miércoles se cumplen 20 años exactos de uno de los triunfos más llamativos y meritorios de la historia del Racing. Ganar en el Santiago Bernabéu al Real Madrid no se consigue todos los días, y aquel 22 de abril del año 2000 con Gustavo Benitez en el banquillo verdiblanco, los cántabros lograban un histórico 2-4. Los jugadores de ataque eran Vivar Dorado en la media punta, Manjarín en una banda, Munitis en otra (ese partido fue una de las claves para que fichara por el Real Madrid la próxima temporada) y Salva Ballesta en punta.

Cope Cantabria ha querido recordar con el extraordinario delantero aquel partido, que contribuyó a que lograra el trofeo 'Pichichi 'que se otorga al máximo goleador de la temporada en la Liga española. Es la única vez que un jugador del Racing lo logra en Primera División.

. Salva, felicidades por ese aniversario tan especial para tí, aquella plantilla, y toda la afición del Racing... ¿Qué recuerdas de aquel partido?

Hombre, recuerdo que al final del partido estábamos todos eufóricos. Era David contra Goliath, se ganó con un resultado importante y para nosotros y toda la afición fue un hito. Ganar en el Bernabéu no se consigue muy a menudo, y fue muy ilusionante para todos.

. Marcaste 2 goles aquel día, de los 27 que en total sirvieron esa temporada 99-00 para proclamarte máximo goleador de Primera División, el único de la historia del Racing en Primera. ¿Qué significó para ti en aquel momento el 'Pichichi', y cómo lo valoras 20 años después?

A nivel profesional está claro que fue uno de los pilares en los que creció mi carrera, pero tengo claro que sin la ayuda de todos mis compañeros no hubiera sido posible. Tenía jugadores muy importantes en el equipo que, no te voy a decir que trabajaran exclusivamente para mí, pero sí en los momentos finales se volcaron para la consecución de ese trofeo. Con Manjarín, Munitis, Amavisca..., había un muy buen equipo y supuso un lanzamiento de Salva a nivel europeo. Fue un 'Pichichi' que se fue curtiendo y desarrollando poco a poco, y la verdad que para el Racing fue una exposición; recuerdo que continuamente los medios nacionales e internacionales estaban solicitando al departamento de comunicación entrevistas, la presencia en campos... Se aprovechó muchísimo esa ola.

. Lo que costó la permanencia esa temporada, a pesar de contar con tus goles... ¿Por qué se sufri tanto, lo recuerdas?

Porque el nivel de la liga española es y era muy alto. Teníamos buena plantilla pero nos costaba ganar los partidos, y quieras o no éramos uno de los equipos del bloque bajo. Pero al final se consiguió la salvación, merecidamente, y pudimos estar un año más en la élite.

. Era otro fútbol al que se vive ahora, ¿no? Es casi impensable hoy en día pensar que un delantero español en un club como el Racing sea el máximo goleador de la Liga...

Sí. Ojalá se repita, pero es muy dificil por la cantidad de jugadores y de delanteros de un nivel tan espectacular como hay. Pero el nivel de fútbol, igual que si miras años atrás y piensas que era mucho más lento, el contacto era más agresivo porque ahora está mucho más vigilado... Hoy te pones a ver partidos y creo que no ves tantas diferencias a nivel de ritmo, o que el fútbol haya cambiado tanto aunque hayan pasado 20 años.

. Hablando de actualidad, tú ahora eres el técnico del Algeciras, en el grupo 4º de Segunda B... ¿Cómo ves el panorama en el fútbol español? ¿Se jugará, no se jugará?

Yo creo que, por desgracia, con todos los intereses que hay, se jugará. En Segunda B y Tercera quizás se suspenda, no lo sé. Hay varias vías, play-offs de ascenso, nuevos grupos... Mientras Sanidad dé el OK, perfecto. Si no, sería una locura porque entonces primarían otros conceptos por encima de la persona.

. Fali ha puesto sobre la mesa el malestar y el miedo que tienen los futbolistas, o buena parte de ellos, a entrenar en un mes y jugar en dos, por el riesgo a contagiarse. Dice que está dispuesto a dejar el fútbol a sus 26 años. Poco a poco varios jugadores, como Cejudo o Toribio en el Racing, muestran sus mensajes de apoyo al jugador del Cádiz... ¿Tú como lo ves?

Sobre todo respeto la decisión de Fali; él tiene su idea. Está claro que a día de hoy sería inviable por la cantidad de muertes que hay. Incluso la información que se nos da no es real, porque continuemente están cambiando opiniones, que un día los niños no pueden salir y al siguiente sí... Es tan complicado tomar una decisión, pero al final creo que serán las autoridades sanitarias las que tengan que decidir.

. Para cerrar, ¿un mensaje a la afición del Racing que te recuerda con tanto cariño 20 años después?

Agradecerles todo el cariño que me dieron en su momento, ojalá no sufran tanto en esta situación catastrófica, y que me acuerdo mucho de ellos. Lee mando un abrazo muy fuerte a todos.