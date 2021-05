Revilla se plantea pedir protección oficial ante la campaña de acoso que sufren él y su familia

El Presidente del gobierno regional, Miguel Ángel Revilla, ha denunciado la campaña de acoso que viene sufriendo desde hace 20 días y que por primera vez le ha llevado a plantearse pedir protección oficial cuando tenga que acudir a actos públicos. “No lo hice ni cuando aparecí en unos papeles de la banda terrorista ETA en los que se detallaba mi día a día” ha dicho Revilla.

El Presidente ha lamentado además que este acoso lo haya empezado a sufrir su familia, en alusión a su hija que tras llegar de San Sebastián fue perseguida e insultada al ir a tirar la basura. ·Esto es intolerable y cualquier ciudadano de bien tendría que denunciar estos hechos” ha afirmado Revilla que ha pedido al resto de formaciones políticas que no amparen este tipo de persecuciones. “Lo que ahora se hace contra Revilla se puede volver contra ellos” ha asegurado el Presidente.

Miguel Ángel Revilla, que tras una comida el jueves con unos importantes empresarios “ que quieren invertir en Cantabria” volvió a sufrir un escrache a la salida del local, ha reconocido que es un “blanco fácil“ porque además de ser un hombre de 80 años no lleva escolta. “Sentí vergüenza por los empresarios, por la imagen que dimos como ciudad, no por mi”.

El Presidente del gobierno regional ha insistido en que la comida fue organizada por los empresarios en la terraza del restaurante “ por lo que no se incumplió ninguna norma sanitaria”. Revilla sí ha tenido que reconocer que el puro que aparece en la mesa donde comieron, era suyo pero que no fumo en el establecimiento. “ Todo el mundo sabe que yo cuando fumo un puro no lo apago a la hora de comer si no lo he terminado. Lo dejo en un cenicero y después de la comida continúo fumándomelo”. Revilla ha reconocido que mintió al decir que el puro no era suyo porque se sintió amenazado por las personas que le acosaban. “Me estaban resoplando en la oreja dos tíos de más de 1'90 “ ha dicho Revilla.

El Presidente del ejecutivo cántabro ha asegurado que no hizo nada malo y que por lo tanto no se plantea dimitir como le han exigido tanto desde la oposición como desde la Asociación de Hostelería de Cantabria.