Resumen en vídeo: Un Racing desmelenado y sobrado de casta vence y convence; brillante goleada 4-1 al Albacete

El Racing goleó brillantemente al Albacete en El Sardinero y da un paso muy importante para asegurarse la permanencia en LaLiga Smartbank. Como reconoció el técnico del club manchego Rubén Albés en sala de prensa, "el Racing fue mejor, pero no por el resultado, sino en la actitud; demostró que quiso ganar más que nosotros...". No hay más preguntas, señoría...

De hecho, antes de marcar los dos primeros goles, los cántabros ya habían acechado la meta de Bernabé con dos claras ocasiones de gol (la primera un triple intento de Saúl, Íñigo Vicente e Íñigo Sáinz Maza, y la segunda con un tiro de Juergen rozando el palo derecho de la meta manchega).

El Racing fue un vendaval en los primeros 20 minutos. Literal. Con su presión alta robó un montón de balones, desarboló al Albacete, y fue merecedor de ir por delante en el marcador antes de marcar el primero. Incluso Bernabé tuvo que echarse al césped por unas ligeras molestias para frenar en seco la salida desaforada verdiblanca en busca de abrir la lata. Y lo que son las cosas; cuando los visitantes consiguieron contrarrestar el empuje del Racing y empezaron a sentirse un poco más cómodos en el campo, llegaron los dos mazazos.

DOS GOLAZOS:

José Alberto apostó por Juergen en la media punta y acertó de pleno. El colombiano fue el faro que iluminó en todo momento el ataque racinguista; en el minuto 19 y tras recibir un balón robado por Arturo Molina (otra de las grandes y positivas sorpresas en el extremo derecho), Juergen vio un pase de tiralíneas en profundidad a la carrera al espacio de Íñigo Vicente, que hizo bueno el envío centrando de primeras a Baturina, que no desaprovechó la ocasión para batir de tiro cruzado a Bernabé.

La afición aún estaba celebrando el gol cuando otra presión alta del equipo provocó un saque de banda a favor que rápidamente se puso en juego; Artuto Molina se sacó un zapatazo cruzado que Bernabé repelió a su derecha. Lo malo para el Albacete es que el que se incorporaba al ataque desde el lateral izquierdo fue un solitario Saúl, que de potente disparo marcó el segundo.

BARULLO, GOL Y PENALTI:

La afición del Racing se frotaba los ojos... dos goles que encarrilaban el triunfo con solo 20 minutos de juego disputados. Lo que no había que hacer era empezar a contemporizar, pero el Racing cayó en la trampa. Se echó un poquito atrás (no de forma exagerada) también obligados por el empuje del Albacete, que creó una clara ocasión tras un disparo cruzado de Fuster que se marchó rozando el palo izquierdo de Parera. Y en un córner en el minuto 31 los manchegos recortaron distancias, gracias a un balón mal despejado en el área de Saúl que golpeó en Germán; Olaetxea no desaprovechó el regalo y cazó la pelota para empujarla a la red.

Las dudas podían alojarse tanto en las gradas de El Sardinero como en la cabeza de los jugadores verdiblancos; pero no sucedió. Arturo Molina estuvo a punto de marcar en el minuto 48 tras un envío desde la izquierda de Íñigo Vicente, pero su disparo se fue alto. Y en otro balón parado, llegó la acción que marcó el resto del partido: cabezazo en el área de Rubén Alves que impacta en la mano de Isaac, mal posicionado. Galech Apezteguía, sin ayuda del VAR, lo vio y señaló el penalti. Para el Racing los 11 metros no es sinónimo de alegría (4 penaltis fallados de 6) pero lo cierto es que Íñigo Vicente lo tiró a las mil maravillas: golazo a la escuadra izquierda de Bernabé.

UN ALBACETE DESORDENADO Y MATHEUS SENTENCIA:

Rubén Albés quiso revolucionar a su equipo tras el paso por vestuarios. Triple cambio, más madera ofensiva, pero con las caras nuevas el Albacete perdió personalidad, orden, toque y dominio. Incluso se contaban con los dedos de una mano los acercamientos con cierto peligro al área de Parera... solo tuvo dos: un cabezazo que salió lamiendo el palo izquierdo racinguista, y un disparo fuera de Fuster tras recortar dentro del área. Antes, el Racing tuvo más oportunidades para sentenciar; una aventura hacia adelante tras robo de Rubén Alves con disparo final rozando el poste, y dos acciones de Matheus que él se guisó y comió con tiros flojos y mordidos (en la segunda acción podía haber cedido el balón a Juergen, que se incorporaba por la derecha para plantarse solo ante el portero)

Pero el premio final para el atacante brasileño llegó en el minuto 90. Un golazo. Matheus controló a trancas y barrancas el balón, se lo llevó con un control de rodilla, y zapateó como una centella hasta el borde del área para inventarse un trallazo que aún está buscando Bernabé por dónde entró. Zurdazo de oro, maravilloso, que corrió a celebrar con sus compañeros en la banda. Equipo. Pitido final y fiesta tremenda en la grada.





La permanencia no está asegurada aún, quedan seguramente conseguir 3 victorias, pero la afición lo celebró como si la salvación estuviera ya en el bolsillo. Cuando las luces de alarma estaban a punto de encenderse, José Alberto y los suyos demostraron que este año sí; que este año toca subir para, por fin, poder permanecer en Segunda.