Pitma renuncia a 2 millones de su deuda con el Racing para aumentar el gasto en fichajes

El presidente del Racing Alfredo Pérez anunció este miércoles en rueda de prensa que PITMA, el grupo empresarial que representa junto a Pedro Ortiz (y que posee la mayoría accionarial del club) renuncia a 2 millones de euros de la deuda que el Racing mantiene con ellos, para poder aumentar el presupuesto destinado a la confección de la plantilla. De esta manera, Chuti Molina está pudiendo administrar hasta 5 millones de euros para reforzar al primer equipo en el mercado de fichajes, que está a diez días de finalizar. Sin lugar a dudas, es una gran noticia para el Racing, que así puede equipararse presupuestariamente a los clubes más modestos de Segunda para pelear por la permanencia en la categoría.

Según Pérez, el compromiso de PITMA con el Racing es indudable y muy sólido: “Nos estamos jugando mucho. Ya no solo como accionistas, sino como aficionados que creemos en este proyecto. No van a dolernos esfuerzos. Esta decisión se notificará en la Junta General de Accionistas. Invertir dos millones de capital social repercute en 500.000 euros más para el presupuesto deportivo. No es la mejor de las inversiones pero era nuestro último recurso”.

En otros aspectos, el presidente verdiblanco pidió perdón y paciencia a los aficionados por las numerosas obras que se están acometiendo tanto dentro como en los aledaños de los Campos de Sport, y que importunan a numerosos abonados y aficionados que se ubican en varios sectores del estadio: “Quiero pedir disculpas por todas las incomodidades que se han producido el sábado y que se van a seguir produciendo. Este año es un año de obras y quedan muchas por acometer. Tenemos muy claro cuál es el resultado final que queremos de este estadio: el mejor posible para la ciudad de Santander y para los racinguistas. La reparación de los baños y los asientos se está llevando a cabo, se va a hacer y en cada partido se hace. En todos los partidos se rompen asientos; el sábado, como ejemplo, se rompieron 11 de La Gradona”.

Ahondando en las obras que se están llevando a cabo en El Sardinero, el director general del club Víctor Alonso incidió en varios aspectos concretos: “Hay que poner en valor todos los trabajos que se han acometido en estos meses; creemos que el estadio ha quedado perfectamente ordenado y se ha hecho en tiempo récord para llegar al primer partido contra el Málaga. Ha sido una actuación positiva tanto en el exterior como en el interior del estadio. También le hemos dado una nueva imagen de modernidad pintándolo y con la obra de la Gradona de los Malditos. Seguiremos trabajando para cumplir las exigencias de la Liga”.

Dicho esto y para finalizar, Alfredo Pérez agradeció mucho el esfuerzo de las personas que día a día se encargan del trabajo administrativo y organizativo del Racing, y la estrecha colaboración que mantiene con el consistorio santanderino: “La relación con el Ayuntamiento de Santander es perfecta. Estamos teniendo sintonía y les hemos convencido de que este proyecto es interesante. La colaboración es máxima. También queremos dar las gracias a todos los que han colaborado en este mes y medio de locura. Tenemos un club de Primera División con una estructura de Segunda B. El esfuerzo del personal del club es de agradecer”.