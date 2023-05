Miguel Ángel Revilla, en COPE: "No vamos a aplicar la Ley de la Vivienda en Cantabria en esos términos"

Apenas queda poco más de una semana para que se celebren las elecciones autonómicas y municipales en gran parte de nuestro país, por lo que poco a poco la campaña electoral se va intensificando. Ya estamos viendo a gran parte de los políticos recorrerse España y hacer todo tipo de promesas antes de que se celebren los comicios

Por eso, hemos hablado con el actual presidente de Cantabria (que lo es desde hace bastantes años, todo sea dicho) y quien repite a la elección este 28-M, aunque, como él mismo aseguraba, a sus 80, está va a ser su última legislatura, aunque "esté mejor que hace años. Si no pudiera hacerlo, me retiraba ahora mismo" contaba.

Por eso, hemos hablado con el actual presidente de Cantabria (que lo es desde hace bastantes años, todo sea dicho) y quien repite a la elección este 28-M, aunque, como él mismo aseguraba, a sus 80, está va a ser su última legislatura, aunque "esté mejor que hace años. Si no pudiera hacerlo, me retiraba ahora mismo" contaba.

Sin Ley de la Vivienda y con menos impuestos

Miguel Ángel Revilla lo tiene bastante claro y no, no lo dice él, lo dicen las encuestas: el Partido Regionalista Cántabro va a ganar las elecciones. Eso sí, no tiene pinta de hacer mayoría absoluta. "Yo manejo encuestas reales, y me dice que gano las elecciones otra vez. La mayoría absoluta no saca nadie en ningún sitio...En Madrid quizá, pero en el resto tenemos que hacer pactos" aseguraba.

Claro, que no todo vale, como él explica, por eso ve "indecente" el pacto de Sánchez con Bildu, alegando que es una de las razones por las que no le votaron en su segunda investidura. Obviamente, le desagrada sobradamente el hecho de que etarras se presenten en las listas de Bildu y que él jamás pactará con ellos. "Es tan indignante que no tiene cabida".

"ETA ya no existe, y aunque Bildu te revuelve las tripas y son herederos de ETA, han firmado un rechazo a la violencia y es un partido legal, no hay un tribunal que pueda suprimir el partido" aseguraba Revilla en COPE.

No todo se queda en un rechazo, porque el presidente cántabro ha dicho que, de salir ganador en las urnas el próximo domingo, tiene dos propuestas de lo más claras: eliminar el impuesto de patrimonio y no aplicar la Ley de la Vivienda de Sánchez.

"No nos parece justo el sistema fiscal de España" aseguraba. "Hemos votado en contra de la Ley de la Vivienda, no la vamos a aplicar en esos términos" contaba en COPE.

Orgulloso, eso sí, aseguraba que todo lo que han conseguido, es lo suficientemente digna para volverles a votar. Y es que no acepta otra opción: "No, no y no, voy a ganar yo. Que gane el PP es una fantasía que no es lógica.

