¡Medalla de Oro para Itziar Abascal en los Mundiales de El Salvador!

Itziar Abascal ha conseguido la medalla de oro en relevo mixto en el Campeonato del Mundo de Paddle Surf que se celebra en El Salvador. La santanderina, en la modalidad del paddle prone, ha firmado una brillante actuación, con una tercera posta en la que llevó al equipo español del segundo al primer lugar, siendo de las más destacadas del equipo nacional. Francia (2º) y Estados Unidos (3º) completaron el podio. Con esta presea, Itziar amplía a 6 las medallas que ha logrado en citas mundialistas. Supone encumbrar a una deportista que con su trabajo, esfuerzo y tesón ha conseguido el reconocimiento mediático que merece. Pero no hay que perder de vista las próximas pruebas de este Mundial, puesto que Itziar es favorita a lograr más medallas para España.

La deportista cántabra se ha mostrado “muy feliz tras conseguir este gran éxito junto al resto del equipo nacional que espero que sirva de orgullo para Cantabria y España”, que, según ha afirmado “tiene un grandísimo merito por el nivel mostrado por el resto de las selecciones participantes”. Asimismo, Itziar Abascal ha declarado que “este triunfo es un premio al trabajo de muchos meses” y que “no se puede empezar de mejor manera una competición de esta importancia, aunque ahora hay que pensar en todo lo que queda por delante para que el balance pueda ser incluso mejor”.

La santanderina continuará este miércoles 27 de noviembre con su participación en este ISA World Stand Up Paddle (SUP) and Paddleboard Championship 2019 (WSUPPC), que se está disputando en la famosa rompiente de derechas salvadoreña “El Sunzal”, con la carrera técnica de 5KM. Abascal competirá a las 14.30 horas en España (07.30 hora local).