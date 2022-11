Los móviles de Jesús Mari Baranda no salieron de Castro Urdiales según los peritos

El móvil habitual de la víctima del crimen de Castro Urdiales y los otros dos teléfonos con los que supuestamente envió mensajes a sus amigos y familiares diciendo que estaba de viaje, después de su desaparición, no salieron del entorno del municipio cántabro.



Así lo han confirmado los peritos informáticos en la séptima sesión del juicio contra Carmen Merino, la pareja durante años de la víctima, Jesús María, para quien el ministerio público pide 25 años de cárcel por supuestamente asesinar a su novio, cuyo cráneo fue localizado en una caja que presuntamente ella dejó a una amiga.



En la sesión de este juicio con Jurado Popular, los peritos han afirmado este martes que el móvil habitual de la víctima dejó de tener actividad el 12 de febrero de 2019, cuando la Fiscalía fecha su desaparición, y a partir de ese momento solo recibió llamadas sin respuesta.



Según sostuvo Carmen Merino durante su declaración en los dos primeros días del juicio, Jesús Mari estuvo con ella en casa hasta el 21 de febrero, se marchó y regresó el 8 de marzo de 2019 para volver a irse.



Sin embargo, diferentes amigos de Jesús Mari comenzaron a recibir mensajes supuestamente suyos durante su desaparición desde otros teléfonos móviles, diciendo que estaba de viaje en diferentes sitios como Portugal o la Bretaña francesa.



Según los peritos, esos teléfonos "no salieron del casco urbano" de Castro Urdiales y estaban "en el entorno del domicilio" que compartían acusada y víctima, aunque a preguntas de la defensa no han podido determinar la ubicación exacta.



Además, según los guardias civiles que han declarado, la acusada no mantuvo desde su teléfono móvil ninguna conversación con la víctima desde el 12 de febrero de 2019, antes de su desaparición.



Y a declaración de otros peritos, se ha confirmado que la tarjeta SIM del teléfono de Carmen Merino se introdujo en otro desde el que la víctima escribió supuestamente a sus amigos y familiares.



Por otro lado, los peritos han indicado que se puede deducir que los mensajes que envió Jesús Mari fueron con el mismo wifi de Carmen Merino, aunque han matizado que "no se puede identificar" esa red. "Creemos que están emparejados", han señalado.



Otras compras



Durante la sesión de este martes también han declarado los agentes que investigaron los movimientos de las tarjetas de crédito de la acusada y la víctima.



La acusada realizó cinco compras en un supermercado entre el 14 y el 18 de febrero, en las que adquirió diferentes productos de limpieza como quitamanchas, lejía, amoniaco o guantes reforzados, además de tres botellas de whisky.



También, con su tarjeta, se compró una sierra de calar en una ferretería y una motosierra por internet, aunque en su declaración la mujer dijo que esas herramientas las adquirió su novio para cortar unos muebles.



Los agentes también han señalado en el juicio que, durante los meses de desaparición de Jesús Mari, se hicieron más de 80 compras por internet por valor de 3.300 euros, unas compras el perito de la guardia civil ha considerado "compulsivas".



También otra agente ha señalado que se extrajeron de forma periódica entre 500 y 600 euros de la cuenta de Jesús Mari, hasta los 15.600 euros.