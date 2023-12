Los médicos han tachado Cantabria como destino para ir a trabajar: "No tiene sentido"

Cantabria necesitaría, como mínimo, 40 médicos más de los que tiene actualmente para cubrir todos los consultorios, incluidos los rurales, y reforzar los Servicios de Urgencia de Atención Primaria. Profesionales sanitarios que difícilmente van a elegir Cantabria para trabajar si la intención del Gobierno regional de implantar la zona única sanitaria el año que viene, sigue adelante.

“Los médicos tenemos grupos de chats donde nos comunicamos los planes de cada comunidad y ahora mismo todos han tachado Cantabria como destino” asegura en COPE Óscar Pascual, médico de atención primaria en Monte, Santander y miembro del sindicato médico.

Cantabria está dividida en cuatro áreas sanitarias que dependen de cada uno de los hospitales:Valdecilla, Sierrallana, Laredo y Tres Mares. Son zonas de organización autónomas que organizan el trabajo de los centros de salud bajo su tutela. Si se implantara una zona única, todos los médicos podrían ser movilizados a cualquier área por lejos que esta estuviera del domicilio del facultativo. “Yo trabajo en el consultorio de Monte en Santander y con una zona única, si quedara una plaza sin cobertura en Polientes, me podrían enviar allí, a hora y media de mi casa” cuenta Pascual.

Es algo que no tiene sentido, no solo para los médicos sino también para los pacientes. “Si un paciente de Laredo estuviera esperando para una intervención y le dicen que se desplace hasta Reinosa para operarse en el Hospital Tres Mares, ¿qué sucede si no va, pierde su puesto en la lista para poder operarse, le vuelven a colocar de los últimos? No tiene sentido”.

Los médicos denuncian que el gobierno no haya hablado con los médicos sobre esta iniciativa, “muy mal pensada” e insisten en que hay otras alternativas para atender lo que se llaman plazas de difícil cobertura. En el caso de Cantabria, zonas como Laredo, Castro Urdiales o el rural son plazas difíciles de cubrir, especialmente en algunos servicios como la pediatría en Castro. No es algo nuevo y otras comunidades solucionan este problema incentivando estas plazas.

Dicen los médicos además que cuando se habla de incentivar, “no hablamos solo de lo primero que piensa todo el mundo, el dinero. Eso es el chocolate del loro. Hay otras maneras de incentivar a los profesionales: puntuar más en las bolsas de trabajo; puntuar más para la carrera profesional; darles prioridad en investigación y formación; es permitir que los especialistas que acuden a los hospitales puedan desarrollar su carrera con todas las técnicas.

Los médicos esperan que desde la consejería de salud pública se retire esta medida habida cuenta del enfrentamiento que la misma ha supuesto con todas las organizaciones sindicales. “Parece que empieza a haber cierto talante dialogante”.