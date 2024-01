Los conserveros piden más control:"Que se intensifiquen a todos los niveles, sobre todo en la venta"

COPE Cantabria informó recientemente de la detención de un hombre como presunto autor de un delito contra la salud pública, por elaborar y comercializar en Cantabria conservas sin medidas sanitarias. La operación, denominada "Sarda", consiguió intervenir más de 2,5 toneladas de alimentos preparados para su distribución sin ningún tipo de control sanitario. En concreto, el detenido vendía el producto a una conservera, pero también en puestos de mercadillos, pese a superar en un 77% el límite de histamina establecido.

Desde la Asociación de Fabricantes y Conservas de Pescado de Cantabria (CONSESA) se condena cualquier práctica ilegal en la elaboración y venta de estos productos sin el debido control sanitario, ya que podría representar riesgos para la salud de los consumidores.

Este viernes, en "Herrera en Cope Cantabria", hemos querido conocer de primera mano la postura del presidente de CONSESA, Eduardo Sanfilippo. Puedes escuchar la entrevista pinchando debajo de la fotografía .

. ¿Es una práctica habitual, o estas cantidades no se habían visto hasta ahora?

No, no es habitual; ni por volumen ni por lo que es el sector de la conserva de pescado en Cantabria. Los fabricantes de conservas, aunque su volumen de fabricación es muy superior, hacen una conserva segura bajo todos los criterios de salud y sanitarios, con todas las regulaciones en regla. Esa es la norma; no podemos estar al margen de determinadas prácticas que son ilegales.

. ¿Cómo es ese proceso de elaboración? ¿Qué requisitos se deben cumplir?

Cuando hablamos de seguridad, podemos hablar de que hay un control sanitario, que analizan las instalaciones, el producto; hay un laboratorio en cada uno de los fabricantes, en el cual se analiza en todo momento la llegada de la materia prima, los partes de producción, el nivel de histamina... Las conservas en Cantabria y España se elaboran con unos criterios de seguridad alimentaria muy estrictos. Son 100% seguros.

Lamentablemente, hay malas prácticas de ciertas personas, que fuera de la ley se dedican a fabricar un producto en condiciones que son insalubres, y que luego tampoco se comercializan en los canales habituales. Es el llamamiento que nosotros hemos hecho, que cuando se compren estas conservas, se haga en un establecimiento autorizado, donde el producto lleve una etiqueta y una identificación del fabricante y del comercializador.

. La persona detenida vendía el producto en mercadillos, pero también a una conservera...

Sí. Nos ha llamado mucho la atención. Es una práctica totalmente reprobable, que alguien pueda comprar un producto sin una condición mínima de seguridad alimentaria. Repito, eso no es la práctica del sector, es un tema totalmente puntual; el sector fabrica un producto totalmente seguro, con la normativa en todo momento y somos los primeros que reprobamos y condenamos ese tipo de actividades. Pedimos que se eleven los controles para que este tipo de situaciones, y de individuos que nos perjudican la reputación e imagen que tenemos los conserveros, pues que no puedan desarrollar su actividad.

El sector conservero de Cantabria es competitivo, hace un producto de calidad, seguro, reconocido a nivel nacional e internacional... La anchoa es el producto corazón de nuestra producción; se vende en muchísimos países y es una industria puntera a nivel de Cantabria en alimentación, cosa que en pocos sectores ocurre así, que compitamos con Marruecos, con Italia..., a nivel mundial.

. ¿Y cómo les afectan estas malas prácticas?

Nos afectan sobre todo a la reputación e imagen que podemos ofrecer a la opinión pública. El nuestro es un sector dinámico; los precios de ciertas materias primas como el aceite de oliva, pues lo estamos comprando ahora a más de 8 euros el litro y nos incide de forma importante. Pero somos dinámicos a la hora de buscar alternativas. Esto que ha sucedido es un punto más, pero quiero dejar claro que no es lo que ocurre en el sector; es una mala reputación, pero seguiremos adelante luchando por el sector y por esa competitividad que fomentamos.

. ¿Pero cómo se puede intensificar la vigilancia y el control sobre estas actividades ilícitas? ¿Qué es lo que van a solicitar a la administración?

Que intensifiquen los controles a todos los niveles, buscando actividades ilegales y, sobre todo, en la venta. Me gustaría hacer un llamamiento al consumidor, que compre el producto en establecimientos autorizados; que no lo compre en una calle o en un mercado, o a alguien que no tenga una licencia para poder vender el producto.

. Esa es la principal pista para consumir de una forma segura...

Yo diría dos... esta que acabo de comentar, y que se consuma el producto en el cual venga identificado el fabricante o el comercializador. Legalmente se tienen que identificar, y luego consumir marcas que nos den esas garantías de que el producto está hecho en un lugar donde está perfectamente localizado el fabricante o comercializador con una dirección, un domicilio fiscal... Que quede bien claro quién es el fabricante que está detrás de esa marca.