Jezabel Morán: "Asumo esta responsabilidad con el objetivo de recuperar la confianza de los cántabros"

Jezabel Morán es ya oficialmente la nueva consejera de Obras Públicas, Ordenación del territorio y Urbanismo del Gobierno de Cantabria. Este lunes ha jurado su cargo pidiendo "perdón" por lo ocurrido y con el objetivo de "recuperar la confianza" de los funcionarios, en el Gobierno y, sobre todo, de los cántabros.



Con 23 años como funcionaria del Gobierno de Cantabria, Morán (Torrelavega, 1975) ha trasladado, ante el resto de consejeros -entre los que estaba su antecesor, José Luis Gochicoa-, familiares y amigos, su compromiso para "reparar el daño a la función pública" tras la detención del jefe de servicio de carreteras, Miguel Ángel Díez Barrio, su esposa, sus dos hijas y cuatro empresarios.



Jezabel Morán, que es la primera mujer al frente de esa Consejería en su historia, ha explicado que desde el anuncio de su nombramiento le han preguntado si tenían que darle "la enhorabuena o el pésame" y, por ello, ha querido comenzar pidiendo disculpas por lo ocurrido, por "unos hechos censurables, pensados y dirigidos por un funcionario".



Ha considerado que este caso puede ocurrir "y ocurre también el ámbito privado", pero ha enfatizado que en el ámbito público "debe primar una ética pública con mayúsculas".



Por ello, Jezabel Morán, hasta ahora directora general de Interior de la Consejería de Presidencia, ha pedido disculpas.



"Me siento en la obligación de pedir perdón por quien robó, por quien vio, por quien consintió y por quien cayó. Ahora solo queda que el resto lo haga la justicia", ha dicho la nueva consejera acompañada del presidente cántabro, Miguel Ángel Revilla, quien ha coincidido con ella en la "ejemplaridad de lo público", porque opina que "cuando se roba en lo público, se roba a todos".



Revilla ha vuelto a decir que este caso no es un asunto de un funcionario, sino que es el "tema de un presunto chorizo". "Estas cosas pasan, pero hay que intentar evitar de que pasen", ha enfatizado.



"Jezabel sé que es una garantía absoluta de control, de eficacia y de conocimiento de la casa. Ahora se necesita una persona que no sea experta en hacer proyectos, que hay ingenieros que lo saben hacer muy bien. Tiene que ser experta en que no vuelva a ocurrir jamás un caso como este", ha subrayado el presidente.



Además, ha pedido a la nueva consejera, ante varios funcionarios y altos cargos de ese departamento presentes en el acto, que les "rescate el amor propio y se sientan absolutamente eficaces y con esa vocación de servicio que han demostrado siempre". "Que nadie les señale con el dedo, que no se lo merecen", ha enfatizado Revilla, quien ha recordado que conoce bien esa Consejería de la que fue titular entre 1995 y 2003.



Morán ha reconocido que "fallaron los controles", por lo que ha asegurado que trabajará por detectar "dónde están los puntos débiles en los procedimientos" y ha recordado que, también en ello, está "todo el Gobierno".