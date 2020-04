Han pasado casi dos años desde que casi 10.000 personas se quedaron con las ganas de ver en directo a David Guetta en Santander. Era la gran atracción de los conciertos que estaban previstos en la Campa de la Magdalena para celebrar las fiestas de Santiago en 2018. Sin embargo sus fans y los organizadores se quedaron compuestos y sin novia. El artista no apareció y provocó el cabreo generalizado y la quiebra de la empresa promotora del evento. Dos años después los organizadores insisten que nunca actuaron de mala fe y que el único culpable de que se suspendiese el concierto fue el artista que decidió no acudir en el ultimo momento. Por ahora la justicia le sigue dando la razón después de que el Juzgado de lo Mercantil nº 1 de Santander haya declarado fortuito el concurso de acreedores de la empresa cántabra Delfuego Booking encargada de organizar el concierto. "Esto lo que deja claro es que un juzgado dice que no ha habido mala fe y eso nos permite ir a por el objetivo que es recuperar el dinero de la gente. El juzgado ya ha apuntado a Guetta y tiene que ser él el que lo devuelva porque es el único culplable de lo que sucedió", asegura en Cope Cantabria Javier Palacio uno de los organizadores.

La declaración de concurso fortuito exime a los administradores de la empresa de responsabilidad frente a los acreedores, de forma que no tendrán que hacer frente al déficit concursal que resulte tras la liquidación. Alrededor de 7.500 personas están reconocidas como acreedores por la compra de entradas para aquel concierto, por un importe de unos 550.000 euros, según ha señalado a Europa Press el abogado de Delfuego, Vicente González. El letrado sostiene que es difícil calcular cuándo podrán los afectados recuperar parte del importe de las entradas, ya que los plazos se van a demorar tanto por el reciente recurso de Guetta contra la sentencia que anuló el arbitraje internacional como por los efectos de la declaración del estado de alarma por la epidemia de coronaviruS

Palacio espera que el juicio contra el artista por no presentarse al concierto se celebre finalmente en Santander donde tienen más posibilidades de ganar. " Hasta hace unos meses Guetta estaba desaparecido pero nuestro trabajo ha hecho que contrate un abogado y que ya le podamos notificar. Espero que la gente entienda que es el único responsable de todo lo que ha sucedido, incluso de la quiebra de nuestra empresa", finaliza.