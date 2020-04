Iván Gutiérrez:"Freire me eclipsó; estar a su rueda en el palmarés no quita que sea uno de mis mejores amigos"

Iván Gutiérrez (Hinojedo, 41 años) militó en los 2 mejores equipos del ciclismo en España: Once y Banesto, que luego tuvo otras denominaciones como Islas Baleares, o Movistar en su última etapa y que sigue vigente. Hace 5 años y medio se bajó de la bicicleta tras 15 como profesional y un palmarés envidiable: Campeón del Mundo Sub 23 de Contrarreloj, 2 veces Campeón de España en ruta y 4 veces de contrarreloj, rozó el maillot arcoiris de Campeón del Mundo Contrarreloj en Madrid, al acabar 2º en 2005. También defendió a España en los Juegos Olímpicos de Atenas en 2004... Cualquiera firmaría el haber logrado la mitad de estos registros.

Desde su casa atendió este lunes 20 de abril a Cope Cantabria, orgulloso ahora de lo conseguido: "Uno siempre quiere más cuando está en activo, pero retirado ves los resultados obtenidos y lo que cuesta alcanzarlos... Es bonito ahora, le das más valor. Cuando estás en activo no piensas en ello porque vives el día a día muy rápido y no estás en esas cosas".

Seguro que en Cantabria (y en el resto del país) se le hubiera dado más valor a lo conseguido, si no hubiera coincidido en el tiempo con otro ciclista cántabro que acaparó la atneción por sus 3 Campeonatos del Mundo en Ruta, Óscar Freire: "El otro día vi por la tele su primer Mundial en Verona. Cuando lo ganó, yo estaba en Almería en un acto de la ONCE para los ciegos y me enteré allí... Fue impactante, sobre todo porque yo era muy joven. Cuatro días antes había ganado el Mundail Contrarreloj Sub 23 y el triunfo de Óscar me eclipsó".

No obstante, reconoce a Jaime del Olmo que a partir de esos momentos estableció una relación muy estrecha con Óscar: "Es de mis mejores amigos, aunque no hayamos coincidido en el mismo equipo cuando éramos profesionales. Podría ser uno de los 5 íntimos que tengo. No ha quitado nunca el que yo haya estado a su rueda en cuanto a la trayectoria, él la tiene mucho más brillante, para haber forjado una unión y una amistad sólida. Estuvimos juntos en muchos homenajes, viajamos juntos... Hoy es lo que perdura y pasamos mucho rato el uno con el otro".

De hecho, alguno podría pensar que son familia, a tenor de lo que Iván confiesa en la entrevista: "Como le digo yo, soy su mejor peón de carpintería, porque él se dedica a eso como hobby, y yo estoy en su casa todo el día ayudándole... Yo de manitas nada, soy el de la fuerza bruta. Él, como la fuerza solo la tiene para andar en bici, a mí me tiene para levantar los armarios y sus cosas...".

LA ENTREVISTA EN "EL PARTIDAZO" CON JUANMA CASTAÑO :

Iván tuvo tiempo para recordar la entrevista que hace ya más de 3 años tuvo con Juanma Castaño en "El Partidazo", donde detalló con crudeza y frialdad su tremenda lucha contra la depresión que le hizo dejar el deporte profesional: "Bueno, es que nunca he tenido nada que ocultar a lo largo de mi vida... En la época de mi depresión tan grave, me llevó a vivir la vida al límite. Es lo que yo viví. Sentí la necesidad de contarlo en ese momento porque me encontraba tan mal que necesitaba explicar por qué dejé el ciclismo. Fue muy duro, no es que saliera por la puerta de atrás, es que no hubo ni puerta...".

El de Hinojedo finalizó la charla contando cómo, pasado el tiempo, aún se lo siguen recordando: "Contarlo fue para mí una liberación. Necesitaba sentir que no era el único que lo estaba viviendo de aquella manera. No fui consciente de la repercusión que tuvo la entrevista, pero ni siquiera lo soy ahora. Reconozco que a partir de ese día, no es que yo empezase a mejorar porque no fue así, pero sí muchisima gente se puso en contacto conmigo. A día de hoy sí suelo ayudar a gente porque es constante, no que me pidan consejo, sino contarles cómo afronté yo la depresión".