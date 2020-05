Hotel Victoria, único hotel abierto en Santander

Por ahora únicamente se pueden utilizar las habitaciones, que han cambiado su decoración para hacerlas más limpias e higiénicas y las terrazas que cumplen con el distanciamiento social exigido. También el ascensor que podrá utilizarse con mascarilla o sino de uno en uno. Así lo explicaba a Cope Cantabria la directora comercial del Hotel Victoria, Carmen Guadalupe, quien también aclaraba que por ahora los desayunos, comidas y cenas se darán directamente en las habitaciones.

El Hotel Victoria, el único que ha abierto sus puertas en Santander, ha tomado todas las medidas de desinfección y ha cumplido con todos los protocolos para poder abrir sus puertas de nuevo. Y es que recordemos que las condiciones de reapertura de los hoteles son bastante exigentes. Según la orden ministerial publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE) Estos establecimientos han podido reabrir pero “ no estará permitido usar las piscinas, spas, gimnasios, zonas infantiles, salones de eventos, miniclubs ni discotecas”, es decir, permanecerán cerradas todas las zonas comunes, aunque se permitirá prestar “servicio de restauración y cafetería”, y cualquier otro que resulte necesario “para la correcta prestación del servicio de alojamiento”, pero exclusivamente para los clientes hospedados y siempre al margen de las zonas comunes, que permanecerán clausuradas y deberán contar con una clara identificación de acceso restringido o prohibido.

Este lunes el Hotel Victoria ya ha recibido a sus primeros clientes y esperan más a lo largo de la semana, sin embargo todavía su directora comercial no se atreve a prever cuál será la situación de cara al verano “ilusión tenemos todos, está muy difícil, y yo creo que va a ser muy poquito a poco ir viendo cómo evoluciona todo esto. Es nuestro primer día, nuestras primeras horas y ya hablar de esto, la ilusión te dice que vendrá alguien, yo ya no me atrevo a prever”