Gema Igual, sobre Ceruti y el pacto con Ciudadanos: "Ha sido nocivo para Santander, a las pruebas me remito"

La alcaldesa de Santander, Gema Igual, fue la invitada principal del programa especial que Cope Cantabria realizó este viernes 24 de marzo en el Centro Cívico de San Román de la Llanilla. Con Cristina Jimeno y Jesús Mazón hizo balance de la legislatura que está a punto de finalizar, y entre otros asuntos valoró el pacto llevado a cabo durante estos 4 años con Ciudadanos. Sin hacer mención a Javier Ceruti, reconoció sin tapujos que "el pacto ha sido nocivo para Santander, a las pruebas me remito. No voy a entrar en intoxicaciones ni descalificaciones personales porque no gano nada. Llegué a la alcaldía sin dejar a nadie en la cuneta y así voy a seguir; mi abuela siempre me decía 'hija, di lo guapa que eres tú y no lo feos que son el resto'...".

La alcaldesa, en "Herrera en Cope", también habló de la presentación este viernes del proyecto de renovación urbana del Paseo General Dávila. Ya en "Mediodía", la concejala de dinamización social, inmigración y cooperación al desarrollo, Lorena Gutiérrez, puso en valor la actividad de los 15 centros cívicos de Santander.

Para la programación de las actividades que se realizan en ellos participan a su vez diversas concejalías (deportes, cultura, empleo, salud( asociaciones de vecinos, y diversas entidades colaboradoras. En el caso del centro cívico protagonista del programa, el Mercedes Cacicedo de San Román, es sede de la Coral Santa Catalina y de la Asociación San Román en Acción; se reúnen allí todas las semanas el Grupo Saludarte (Coro Valdecilla).

Otra invitada que se pasó por el programa fue Silvia de la Lastra, responsable de los centros cívicos de Santander; con ella compartieron micrófono dos vecinas y usuarias del centro cívico: Josefina y Juani Fabrique. Ambas se mostraron encantadas de las numerosas actividades que pueden llevar a cabo en San Román.