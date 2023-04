Gema Igual será la número dos en la lista regional del Partido Popular

La alcaldesa de Santander, Gema Igual, será también la número dos en la lista del PP al Parlamento de Cantabria, según han informado a Cope fuentes del partido.

Igual acompañará a María José Saénz de Buruaga en la lista "por decisión de la presidenta del partido en Cantabria", según han querido aclarar las mismas fuentes.

De esta forma se aclara una de las incógnitas que todavía estaban por desvelar antes de las elecciones regionales y municipales del 28 de mayo. Igual ya había reiterado en varias ocasiones que su deseo era estar en la lista regional de su partido después de no aparecer en la del 2019. De hecho, sus dos antecesores, De la Serna y Gonzalo Piñeiro, fueron diputados regionales, además de alcaldes.

Ahora el partido tendrá que desvelar quienes les acompañan en esta lista donde ya está confirmado que no estará Lorenzo Vidal de la Peña pero donde repetirán casi con toda seguridad personas de la máxima confianza de la presidenta como María José González Revuelta, Íñigo Fernández, Roberto Media o Isabel Urrutia.



Igual sorprendida

El PP ha confirmado la presencia de Igual después de que la alcaldesa haya afirmado en declaraciones a los periodistas que le corresponde a la presidenta del PP en Cantabria, María José Saénz de Buruaga, anunciar y decidir las listas.



Es lo que ha subrayado Igual al ser preguntada por la publicación en "El Diario Montañés" de una noticia en la que se afirma que Génova ha "impuesto" a la dirección regional del partido la inclusión de la alcaldesa como número dos en la lista, a petición de su antecesor en el cargo y ex ministro, Íñigo de la Serna, unas afirmaciones que ha calificado de "rumores".



"Yo a esas informaciones no les doy ninguna veracidad porque no dejan de ser rumores. Después de un fin de semana tan pletórico que hemos tenido, con tantísima ilusión flaco favor hace a la familia del PP esta noticia", ha lamentado.



A la pregunta de si le gustaría ir de número dos, ha apuntado que siempre ha dicho que es bueno que la ciudad de Santander tenga voz en el Parlamento regional.



La alcaldesa ha recordado que el plazo para registrar las candidaturas se abre el próximo día 19 y antes tienen que ser aprobadas por el comité electoral, con lo que es cuestión de días que se hagan públicas.



En el caso de lista del PP de Santander a las municipales ya ha adelantado que su número dos será César Díaz, una persona, ha dicho, "con bagaje y experiencia" y que aporta "esa talla política que a veces echamos de menos en otros políticos".



Igual ha avanzado este lunes que apostará por la renovación y por "un equipo compacto de personas con experiencia en diferentes áreas de gobierno"