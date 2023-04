Fernando Simón: "Las mascarillas dejarán de ser obligatorias pronto en farmacias"

El director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias del Ministerio de Sanidad, Fernando Simón, cree la mascarilla dejará "rápido" de ser obligatoria en farmacias después de que también se haya eliminado su uso recientemente en el transporte público. Sin embargo, seguirán siendo obligatorias por ahora en hospitales y residencias de ancianos, ya que se trata de la población más vulnerable. "No estaría de más mantener un tiempito la protección que estamos tratando de darles tanto a pacientes como a profesionales sanitarios".

Además, ha apelado a la responsabilidad individual y pide que las personas con infección respiratoria sigan utilizando la mascarilla para evitar contagios, sobre todo en el ámbito del trabajo.



Simón ha apuntado esta posibilidad, en un encuentro con periodistas, antes de participar en una jornada sobre salud laboral organizada por UGT en Santander.



Ha reivindicado las lecciones aprendidas durante la pandemia y ha recalcado que la mascarilla no es una protección contra el coronavirus, sino para proteger al resto de la población de las infecciones respiratorias, por lo que ha abogado por incorporar su uso de forma normal cuando se tienen síntomas de una enfermedad de ese tipo.



"A una persona que se pone una mascarilla cuando tiene tos se le mira mal, cuando yo creo que debería de ser todo lo contrario, se le debería de agradecer que evite el riesgo para los demás", ha defendido.



Fernando Simón ha señalado que para las personas sanas el uso obligatorio de la mascarilla en las farmacias "se terminará pronto".



En los centros sanitarios y sociosanitarios, con una población vulnerable, considera que "no estaría de más mantener un tiempito más" su uso obligatorio en los espacios comunes para evitar la entrada de virus a través de visitantes y trabajadores, aunque cree que "tampoco va a durar demasiado tiempo", siempre que aquellas personas con una enfermedad respiratoria "garanticen" que no van a infectar a otros, "lo que se consigue con el uso de la mascarilla".



"Si conseguimos mantener esa cultura de proteger a los demás, yo creo que esto se va a poder cambiar pronto y que la obligatoriedad de las mascarillas se eliminará pronto", ha resumido Fernando Simón.