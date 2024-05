Detenido el ladrón más dulce de Santander al no poder justificarse ante la Policía

La Policía Local de Santander ha instruido diligencias judiciales contra un hombre de 29 años que había sustraído 24 tabletas de chocolate valoradas en 80 euros de un supermercado de la ciudad.

El pasado lunes, varios agentes de la policía municipal observaron a un hombre que caminaba, en actitud sospechosa, por la calle Calderón de la Barca al que conocían como autor de numerosos hurtos. Como llevaba una bolsa de plástico con varios productos en su interior, procedieron a identificarle y comprobaron que en la bolsa llevaba 24 tabletas de chocolate.

Cuando le solicitaron el ticket de compra y dijo que no lo tenía, los agentes iniciaron las correspondientes averiguaciones y comprobaron que las había sustraído de un supermercado situado en la calle Miguel Artigas.

Ambas partes han sido citadas para la celebración de un juicio inmediato por delito leve.

Detenido por robar 24 tabletas de chocolate





DELITOS LEVES

Los delitos leves son aquellas infracciones penales que la ley castiga con una pena leve, e incluyen las conductas ilícitas que no revisten de tanta gravedad como un delito. Se trata de la nueva denominación que se ha dado a las faltas tras la reforma de 2015 del Código Penal, que conllevó su desaparición. No obstante, no todas las faltas se han convertido en delitos leves; algunas de ellas se han despenalizado, y en algunos casos, ahora se sancionan por la vía administrativa.

Las principales características de los delitos leves son las siguientes:

Los delitos leves implican antecedentes penales hasta seis meses después de la extinción de la pena. Por el contrario, las faltas no conllevaban antecedentes.

hasta seis meses después de la extinción de la pena. Por el contrario, las faltas no conllevaban antecedentes. La persecución de un delito leve suele requerir la denuncia previa de la víctima o de su representante legal, pero no siempre es así (por ejemplo, no la exigen el delito leve de hurto ni el delito leve de estafa, entre otros).

o de su representante legal, pero no siempre es así (por ejemplo, no la exigen el delito leve de hurto ni el delito leve de estafa, entre otros). Algunos delitos leves se castigan con una pena más elevada que la de sus correspondientes faltas .

. Aunque las faltas prescribían a los seis meses, los delitos leves prescriben en un año .

. El procedimiento para el juicio de los delitos leves es similar al de los juicios de faltas .

. El órgano competente es el juez de instrucción, excepto en los casos que correspondan al juez de violencia sobre la mujer.

El detenido será citada a un juicio inmediato





Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

LAS PENAS

El artículo 33.4 del Código Penalregula el tipo de penas que se pueden imponer para los delitos leves. Las penas leves son las siguientes:

Privación del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores de 3 meses a 1 año.

Privación del derecho a la tenencia y porte de armas de 3 meses a 1 año.

Inhabilitación especial para el ejercicio de profesión, oficio o comercio que tenga relación con los animales y para la tenencia de animales de 3 meses a 1 año.

Privación del derecho a residir o a acudir a ciertos lugares por tiempo inferior a 6 meses.

Prohibición de aproximarse o comunicarse con la víctima o sus familiares u otras personas por tiempo de 1 mes a menos de 6 meses.

Multa de hasta 3 meses.

Localización permanente de 1 día a 3 meses.

Trabajos en beneficio de la comunidad de 1 a 30 días.