Quiñones: "A Revilla le ha faltado lealtad institucional"

La delegada del Gobierno en Cantabria, Ainoa Quiñones, cree que la polémica sobre la llamada que hizo al presidente regional por el registro policial de la Consejería de Obras, fue "generada interesadamente por las partes" y cree que la lealtad que tuvo con el jefe del Ejecutivo "no ha sido recíproca". "Yo he tenido una lealtad hacia una persona, que hacía mí no ha sido recíproca", ha asegurado Quiñones



Sobre el archivo por parte de la Fiscalía de las diligencias abiertas tras la denuncia de Ciudadanos en relación a la llamada de la delegada al presidente para informar del registro de la Consejería de Obras el pasado 22 de febrero, Revilla solo ha dicho a los periodistas, en ese acto del Mupac, que no tenía "ni pies ni cabeza" y que todo se hizo "con toda la corrección del mundo".



La delegada del Gobierno no hablaba del asunto desde que aclarara, tras conocerse la denuncia de Ciudadanos, que hizo la llamada al presidente a las 7.43 y no a las 7.20 horas como éste había dicho.



Ainoa Quiñones ha explicado este jueves que ha estado callada desde esas últimas declaraciones porque respeta "mucho" el trabajo de la administración de justicia y de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, pero ha reconocido que, tras el archivo de la Fiscalía, hoy ha sido "un día de descanso y de alegría".



"Como dije en un primer momento se ha demostrado que llamé al presidente a las 7.43, no le llamé antes. Pero lo que más me importa y lo que ha quedado claro es que jamás le llamé para informarle que la Policía iba a entrar en la Consejería", ha subrayado Quiñones, quien reitera que "era una llamada de cortesía institucional y para pedirle colaboración como máxima autoridad del Estado en la comunidad autónoma".



Ha asegurado que los últimos días han sido "muy duros en lo personal y lo político" y ha lamentado que se haya dicho de ella "cosas muy graves" y se haya "querido echar por tierra" el trabajo que hace "escrupulosamente".



"Me he visto en medio de una polémica de la que yo no formaba parte y creo que ha sido generada interesadamente por todas las partes, porque de haber querido el día 23 se hubiera zanjado", ha señalado, ya que el presidente hizo esas declaraciones sobre la hora de la llamada el día del registro de la Consejería, el 22 de febrero.



"Todos nos equivocamos y no pasa nada por llamar y decir que ha habido un error en la comunicación y que lo que se ha dicho no se era correcto. Y más allá de ello se ha seguido especulando y cambiando la versión cada día que se hablaba", ha añadido la delegada del Gobierno en Cantabria. A juicio de Quiñones, "lo justo hubiera sido rectificar de forma inmediata".



Y ha dicho que no quiere "pensar mal de las personas". "Yo voy a seguir manteniendo el mismo respeto institucional", ha enfatizado.



También ha querido dirigirse al portavoz de Ciudadanos en Cantabria, Félix Álvarez, a quien le ha recomendado que se quiere estar al frente de las instituciones, hay que tomarlas "en serio y respetar".



"Ha querido aprovechar este momento para que su cara y no sus ideas sigan estando en televisiones y diferentes programas, porque después de las elecciones va a quedar en la más absoluta irrelevancia", ha considerado la dirigente socialista sobre el portavoz y candidato de Ciudadanos a la Presidencia de Cantabria.



"Voy a seguir trabajando de la misma forma, con la misma lealtad institucional y con el máximo respeto a las fuerzas y cuerpos de seguridad del estado", ha concluido Quiñones.