Consejos para superar la cuesta de enero: Conoce la regla del céntimo, la de las 48 horas, y más...

Una vez superada la Navidad, llega la tan temida cuesta de enero. Hay muchas opciones de que, entre celebraciones y encuentros con familiares, amigos, o compañeros de trabajo, unido a las pertinentes compras de regalos navideños, nos hayamos podido exceder con los gastos durante esas fiestas y que coincida con otros gastos a principios de año (pagar el seguro del coche, o algún impuesto municipal) que haga que nos cueste llegar a fin de mes.

Para apretarnos el cinturón y que enero no suponga un intenso dolor de cabeza en tu economía doméstica, hay una serie de pautas que puedes seguir. COPE Cantabria quiso conocer de primera mano los consejos que Rosendo Ruiz, director general de consumo y comercio del Gobierno de Cantabria, ofrece a los ciudadanos de la región. La entrevista la puedes escuchar pinchando debajo de la fotografía .

ORGANIZACIÓN PARA COMPRAR:

Una de las claves fundamentales para ahorrar algo de dinero es el de tener bien planificada la compra que vayas a llevar a cabo en el supermercado o gran superficie: "No hay que salirse de la lista de la compra que previamente has escrito; los altavoces inteligentes te permiten hacer unas listas que hace que evites el efecto 'marketing', que vamos al súper, tenemos que comprar una cosa y acabamos comprando mucho más...".

"Hay que escoger bien el supermercado; los estudios nos dicen que casi 6.000 euros anuales de compra es el importe que destinamos los consumidores a la compra de los supermercados. Ese ahorro, aplicando bien unos criterios, suele suponer unos 1.000 euros de ahorro por persona en la cesta de la compra. Otro criterio llamativo, pero efectivo, es que no hay que hacer la compra con hambre; hay muchos estudios que están hechos a lo largo de los años que prueban que comprar teniendo hambre supone un incremento importante en la factura final".

Ruiz sigue dando pautas para comprar en los supermercados: "Tenemos que aprovechar los productos de temporada; la comida preparada nos ahorra tiempo, pero no dinero, y no es tan saludable como la hecha en casa. Tampoco hay que caer en el marketing que tan sutilmente es utilizado por las cadenas comerciales; los productos del supermercado no están puestos al azar. En este sentido, la compra online tiene esa ventaja de que compramos aquellas cosas que son necesarias, y no compramos aquellas otras cosas. En el súper habitualmente nos dirigimos a comprar productos básicos como leche, pan, azúcar, pero después pasamos por otras zonas no tan básicas y caemos en la tentación de comprar productos que no son necesarios".

GASTOS "HORMIGA" Y LA REGLA DEL CÉNTIMO:

El director regional de consumo y comercio comentó a los oyentes de COPE que hay que tener cuidado con los denominados 'gastos hormiga': "Son pequeños gastos que, aunque no lo creamos, suponen un importe final mensual y anual importante; el café, los chicles, los snacks... al final de mes es una importante cantidad de dinero. En la medida de lo posible deberíamos suprimir estos gastos cotidianos que hacemos todos los días. Habría que usar el transporte público en lugar de coche, llevar la comida de casa al trabajo, un uso más racional de la luz, etc...".

Una ayuda que nos puede venir bien en cada inicio de año es la de seguir 'la regla del céntimo': "Es un sistema de ahorro conocido; consiste en empezar el 1 de enero, coges un céntimo para ahorrarlo; el día 2 ahorras dos, y tres el día 3. Parece mentira, pero al final del año el último dia son 3,65 euros lo que deberías depositar en la hucha, y el ahorro total del año completo sería de 667 euros con 95 céntimos. Es una regla simplemente para que nos demos cuenta de que esos pequeños gastos del día a día, a lo largo del cómputo del año, son importantes".

REBAJAS Y FORMA DE PAGO:

Enero trae consigo las deseadas rebajas; es una oportunidad de encontrar artículos que nos interesan a menor precio. Pero quizá compres más de lo que inicialmente deseabas o necesitabas. Para Rosendo, "las rebajas son un arma de doble filo. Por una parte es un buen consejo, si necesitabas algo lo vas a comprar a mejor precio. El problema es cuando se compran productos que no necesitabas. Habría que seguir la regla de las 48 horas; cuando realmente queremos comprar algo, si cuando han pasado dos días vemos que realmente lo necesitamos y lo queremos, entonces lo podemos comprar. Por denominarlo de un modo, es como un periodo de reflexión...".

"Otro consejo es el de pagar en efectivo; representa una salida de dinero que es palpable. Pagar con el móvil, o el reloj inteligente, o tarjeta sin contacto... no valoramos el dinero de igual forma. Cuando pagas en efectivo parece que te duele más".