CESINE celebra el sábado 20 de mayo una Jornada de Puertas Abiertas para conocer el centro universitario

Cope Cantabria realizó este viernes 12 de mayo un programa especial en directo desde el centro universitario CESINE. El motivo era doble; la celebración esa misma jornada del "CESINE Fashion Show" en Escenario Santander, y dar a conocer a los oyentes que el próximo sábado 20 de mayo la universidad realizará una jornada de puertas abiertas, para que todos los interesados que lo deseen puedan conocer al detalle tanto las maravillosas instalaciones de CESINE como la amplia gama de estudios superiores que ofrece.

. Puedes escuchar el programa completo pinchando debajo de la fotografía .

Cristina Jimeno, acompañada por Jesús Mazón, entrevistó en "Herrera en Cope" y "Mediodía" a varios protagonistas de CESINE.

Celia Haro, del departamento de Admisiones, ante el mes decisivo de muchos estudiantes que tienen que plantearse cuál será su futuro académico, comentó que "yo puedo expresar perfectamente lo que se siente al estudiar en CESINE porque soy recién titulada de hace 4-5 años. Es un mes muy emocionante, pero también muy estresante para esos alumnos de 2º de Bachillerato que están ante la EBAU".

Respecto a la jornada de puertas abiertas del sábado 20 de mayo, Celia indicó que "a las once de la mañana abriremos las puertas de CESINE para todos aquellos que se quieran acabar de tomar esa decisión, o venir a conocernos y ver las instalaciones. Es muy emocionante porque empiezan a conocerse los futuros alumnos, con sus mismas inquietudes, intereses, gustos... y que conectan desde el primer momento".

https://youtu.be/7LaeRtCfhIU





GRADO DE DISEÑO & CREACIÓN:

Durante el programa Cope tuvo la oportunidad de charlar con 2 alumnos del Grado de Diseño & Creación de CESINE, que participan en la "Fashion Show". Alai Madruga, de 2º curso, que presenta su primera colección, y María Gutiérrez Portilla, de 4º curso, y que en este caso presenta su Trabajo Fin de Grado.

También pasó por los micrófonos Víctor Hurtado, director de la Escuela de Diseño de Cesine: "Es la séptima edición del certamen, la sexta presencial por la pandemia, con una media de 500 personas de público, muchos modelos, alumnos..., por lo que el backstage suele ser un hervidero de gente. Además, muchos de los trabajos finalizaron anoche o se está rematando en el mismo día del desfile, pero es un proceso que lleva desde septiembre".

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

DETALLES DEL "FASHION SHOW"

Más de un centenar de modelos de 22 colecciones desfilarán este viernes 12 en Escenario Santander dentro del "CESINE Fashion Show", evento por el que han pasado creadores que hoy trabajan en empresas como INDITEX o Textil Santanderina, y en estudios como el de Dominnico, autor del vestuario de Rosalía o Lady Gaga.

El acto, con entrada libre y gratuita hasta completar aforo, dará comienzo a las 18:30 horas.

Se verán sobre la pasarela 12 colecciones del alumnado de Diseño de Moda, 6 de ellas de 4º curso; 6 colecciones de 3º, 2 colecciones de 2º, y 2 colecciones de la escuela con sede en París, Mode Estah la Escuela de Moda, recientemente adquirida por el Grupo EDH, propietario a su vez de CESINE. Varios alumnos de Mode Estah se desplazarán a Santander para participar en el evento.

Sobre la pasarela se verán también piezas de joyería realizadas por los alumnos de la Escuela de Arte Roberto Orallo.

Los creadores participantes mostrarán el trabajo realizado a lo largo de todo el curso, un proceso en el que han asumido de forma autónoma la gestión de la totalidad de los procesos creativos e industriales, desde la ideación, hasta el patronaje pasando por la confección, comercialización, comunicación, e incluso la organización del desfile.

El CESINE Fashion Show se ha convertido desde 2015 en la cita anual con los talentos más jóvenes. Algunos de los antiguos alumnos que en su día mostraron sus primeros trabajos en este marco firman hoy diseños en empresas internacionales o de prestigio regional y nacional como Textil Santanderina (Premio Nacional de la Moda y en firmas con sede en España, Portugal y Marruecos).

EL PADRINO DE ESTE AÑO

El diseñador Leandro Cano (en 2022 celebró con un desfile en París sus diez años en la moda, y ha recibido galardones del prestigio del Vogue "Who's On Next") será el padrino del evento. Ha recibido el Dedal de Oro 2014, ha sido finalista de los Premios Nacionales de la Moda que otorga el Ministerio de Industria en la categoría de Joven Valor, y ha optado al International Woolmark Prize en Europa.

Celebrities como Lady Gaga han lucido sus prendas, confeccionadas en España por costureras artesanas, y ha creado el vestuario para "Los Cuerpos Perdidos", una creación de teatro-danza y música producida por el Teatro Español de Madrid.





https://youtu.be/WIGKK9AH3d4





TAMBIÉN INTERVINO FELIPE PIÑA: