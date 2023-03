El Centro Botín presenta la exposición "Me Paraliza la Esperanza " de Roni Horn

El Centro Botín inaugura Me paraliza la esperanza, la exposición de la reconocida artista neoyorquina Roni Horn con la que abre su calendario expositivo de 2023. De orientación conceptual, la muestra incluye fotografías, esculturas, dibujos y una performance, abarcando tres décadas de su carrera y contando, en primicia, con una nueva serie de sus icónicas piezas de vidrio, siendo además la primera vez que se expone su serie LOG (REGISTRO), en un centro de arte.

Abierta al público del 1 de abril al 10 de septiembre, la exposición ha sido concebida por la artista en estrecha colaboración con Bárbara Rodríguez Muñoz, directora de Exposiciones y de la Colección del Centro Botín, que además es comisaria de la misma, y responde a los espacios, la arquitectura, la luz y el flujo de visitantes del Centro Botín.

El título Me paraliza la esperanza, es una frase tomada de una de las obras recientes de Horn que la artista escuchó en un Sketch de la humorista María Bamford en YouTube. En este sentido, Roni Horn afirma que “la esperanza es, entre otras cosas, una táctica de supervivencia. Es el subtexto ininterrumpido de la vida, que presupone un futuro. Es una manifestación del impulso innato de seguir viviendo, respirando, moviéndonos, deseando.... Me paraliza la esperanza, es, al mismo tiempo, un silencioso e insidioso rumor y un grito incesante"

La exposición viene acompañada de un catálogo, co-editado con La Fábrica, con textos de la célebre escritora estadounidense Carmen María Machado y de la investigadora y escritora española Isabel de Naverán, así como una entrevista realizada a la artista por la comisaria. Además, Roni Horn acaba de dirigir, junto a Isabel de Naverán, un taller de Arte de la Fundación Botín, que vinculado a su exposición en el Centro Botín se ha desarrollado, bajo el título Being Where You are When You’re There, entre los días 20 y 24 de marzo.