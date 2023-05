El cántabro Álvaro Martínez Bueno, nominado a mejor dibujante y serie en los Oscar del cómic

El cántabro residente en Donostia, Álvaro Martínez Bueno, ha sido nominado a mejor dibujante y mejor serie continua en el equivalente a los Oscar del cómic, los Premios Eisner 2023.

Tras su triunfo en estos premios en 2022, donde se alzó con la estatuilla a Mejor Serie Nueva, el autor de DC Comics ha sido en esta ocasión nominado en dos de las categorías más relevantes de los premios Eisner: Mejor Artista (el máximo galardón existente en la industria para un dibujante de comics) y Mejor Serie Continua (el máximo premio posible para un cómic seriado), por su trabajo en el súperventas mundial The Nice House on the Lake.

Se trata de una serie de comics cocreada por Martínez Bueno y James Tynion IV, publicada originalmente bajo el sello Black Label de la firma americana DC Comics y editada en España por ECC.

En su larga trayectoria como dibujante para el mercado del cómic americano, el autor de Torrelavega ha trabajado también en otras series de DC como la mítica Batman, Detective Comics, Liga de la Justicia Oscura, Batman & Robin Eternal, Aquaman y, además, para otras editoriales americanas como Marvel Comics, dibujando Iron Man o series de los X-Men, entre otros.

En la actualidad, Martínez Bueno continúa trabajando en próximas etapas de The Nice House on the Lake, un libro del que el creador de la serie 'Lost' ('Perdidos') y otros taquillazos de HBO, Damon Lindelof, ha llegado a decir que es "el libro del año".

Además del cántabro, también han sido nominados en los Premios Eisner 2023 David López, residente en Aragón, por su participación en la obra Moon Knight: Black, White, and Blood #3, a Mejor Número Único; y Javi Fernández, catalán residente en Granada, nominado por su participación en la obra Batman One Day, a Mejor Serie Limitada.