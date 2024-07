Cantabria acogerá a lo largo de este año y "de forma voluntaria" a 29 menores no acompañados

Cantabria acogerá en los próximos meses a los 29 menores migrantes no acompañados conforme a los criterios que se aprobaron en 2022, un reparto que, se produce bajo la premisa de la voluntariedad, ha recordado la consejera de Inclusión Social, Begoña Gómez del Río. Número de menores acordado durante la reunión de la Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia, a la que ha asistido la consejera cántabra a través de videoconferencia.

La consejera ha señalado que Cantabria ha sido, es y va a ser solidaria, y acogerá a los menores dentro de su capacidad, pero ha pedido que se haga de forma planificada, programada y con el compromiso de que se proporcione a Cantabria la "financiación adecuada". Gómez del Río ha defendido, en ese sentido, que los menores tienen que tener siempre garantizada una atención adecuada, sin poner en peligro el sistema de protección de Cantabria.

Y ha incidido en que el problema migratorio es competencia del Gobierno de España, no de las comunidades. "Es un drama humanitario que el Ejecutivo central no está solucionando, ya que está asentando en la improvisación y en poner parches, poniendo en peligro la vida de muchos menores", ha criticado.

La consejera también ha urgido al Ejecutivo central que se ponga a trabajar ya en el diseño y ejecución de una política migratoria que actúe en origen y haciendo primar el superior interés del menor que, como regla general, es estar con su familia.

Gómez del Río ha defendido, además, que Cantabria ha demostrado su solidaridad desde que se aprobó el Plan de Respuesta ante Contingencias Migratorias, aceptando los cupos propuestos por el Ministerio para 2022 y 2023. "Si los menores no han llegado ha sido porque no los han enviado desde Canarias", ha apostillado. No obstante, ha añadido que en Cantabria sí se están atendiendo menores que han llegado por otras vías.

La titular de Inclusión Social ha indicado, además, que Cantabria ha cumplido con los compromisos que adquirió con el acuerdo y ha tenido los recursos abiertos y preparados para recibir a los menores que se habían acordado y que se le han enviado, lo que ha supuesto unos costes que están debidamente justificados en el Ministerio, ha asegurado.

"Cantabria siempre ha defendido la necesidad de una mayor coordinación, planificación y financiación en materia de migración, principalmente ante la problemática generada por la llegada de menores no acompañados. Estamos ante un problema de Estado y de Europa", ha concluido Gómez del Río