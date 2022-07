Antonio Gómez: "Íñigo de la Serna tiene otras capacidades como para venir a discutir con Zuloaga y Revilla..."

Como todos los martes en Cope Cantabria, tocaba analizar este 5 de julio en 'Mediodía' la actualidad política y social en "El Avispero", con dos invitados de lujo, como el periodista Jesús Serrera y el doctor Antonio Gómez. Junto a Cristina Jimeno y Jaime del Olmo, conversaron y reflexionaron sobre varios temas de actualidad, también de carácter nacional como las elecciones de Andalucía, o la visita a la UIMP de los 4 expresidentes vivos de la historia de España: Felipe González, José María Aznar, José Luis Rodríguez Zapatero y Mariano Rajoy.

Gómez, en un momento de la charla, habló del posible cambio de tendencia política en las próximas elecciones con Feijóo; pero a su vez quiso hacer un paralelismo con lo que podría suceder en las votaciones para elegir al próximo presidente o presidenta regional. Criticó duramente a los partidos de la oposición al bipartito PRC-PSOE: "Son una oposición muy mala, muy blandos... No crean ilusión, están a otras guerras o políticas internas. Me gustaría que dijeran la verdad, que miren los boletines, es que no llega a la sociedad lo que cuentan, han perdido el clima y el pulso social, creo que no saben la realidad... Han cerrado los partidos, no son abiertos, se crean unos guetos, siempre son los mismos...".

En ese momento, Serrera apuntó a que, quizá, la llegada como candidato a la presidencia de Cantabria del exministro Íñigo de la Serna podría plantear una batalla seria al liderazgo de Miguel Ángel Revilla y el PRC. Pero Gómez sorprendió con su respuesta, no porque considerara que no fuera exitosa su candidatura, sino porque no se lo recomienda en el ámbito personal: "Yo con Íñigo mantengo una relación maravillosa, le quiero muchísimo, pero no sé si va a venir. Si a mí me lo preguntáis aquí ahora en directo en Cope Cantabria, ¿Íñigo tiene que venir? Creo que sería un error personal si viene, y espero que no venga... Es que yo creo que Íñigo tiene otras capacidades como para venir aquí a discutir con Zuloaga o con Revilla...", sentenció.