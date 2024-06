Amica afronta un futuro incierto tras acumular en 2023 un déficit de más de un millón de euros

Amica, la institución que desde 1984 trabaja en Cantabria por la integración social de personas con capacidades diferentes, pasa uno de sus peores momentos en más de 40 años.

La situación financiera es insostenible tras acumular en 2023 un déficit de más de un millón de euros, según ha contado en COPE Cantabria su actual gerente, Tomás Castillo. “Son pérdidas históricas, pérdidas insostenibles que no se pueden mantener en el tiempo”, ha señalado Castillo con preocupación.

La obligación de tener que comprar la Casa Coll en Torrelavega para poder seguir dando independencia a personas con discapacidad intelectual, ha sido una de las causas de esta mala situación financiera, pero no la única. También ha ahondado en esta situación el servicio de lavandería que prestan, servicio que también es deficitario.

Castillo, que deja la gerencia de la institución, denuncia la mala financiación de estas instituciones que no se corresponde con “el esfuerzo titánico que realizamos”.

Se da la paradoja que cuanto más grande se ha hecho Amica, cuantos más servicios da a las personas que más lo necesitan, más se multiplica su déficit. “Las instituciones ayudan, pero no lo suficiente”.

LA INSTITUCIÓN

El propósito de Amica es descubrir las capacidades de cada persona cuando la discapacidad aparece, y crear oportunidades para la diversidad humana, implicando a la sociedad en el cambio que facilite la participación en igualdad.

Su objetivo es ser referencia de innovación social, compartiendo modelos que nos acerquen a los Objetivos de Desarrollo Sostenible, con el protagonismo de las personas.

Declarada de utilidad pública el 26 de marzo de 1993, se mantiene con fondos públicos a través de subvenciones y conciertos, y donaciones de entidades privadas, además de las aportaciones de las personas asociadas.

La Asociación está formada por familiares, personas con discapacidad y profesionales. Representa un modelo de gestión directa y participación de las personas interesadas.

Con cada una de las personas se intenta llevar a cabo un itinerario personal ajustado a sus intereses, necesidades y capacidades con el objetivo de favorecer su promoción personal e integración social. Este itinerario personal se fundamenta en un modelo de intervención basado en una atención global e individualizada de las personas, procurando el acercamiento de estos recursos a su entorno y la imprescindible colaboración familiar.

40 AÑOS AL FRENTE

Tomas Castillo deja la gerencia de Amica tras 40 años de ser la cara y la voz de la institución. Tiempo en el que ha visto como las iniciativas puestas en marcha de forma pionera por Amica, se han ido luego extendiendo por toda la sociedad. “Dando respuesta a las necesidades que nos planteaban las familias con hijos con alguna discapacidad, pusimos en marcha, hace más de 30 años, los centros de día, hoy tan extendidos”, recuerda Castillo.

De la misma manera, fueron pioneros en lo que hoy se conoce como formación dual. Hace años lo habitual era que estos alumnos con algún tipo de discapacidad recibieran algún curso y luego se fueran a sus casas, Amica puso en marcha los centros formativos laborales, vinculando la formación y el empleo.

Han sido 40 años de muchas vivencias, pero Tomás Castillo no duda a la hora de quedarse con alguna de las que más satisfacción le ha generado. “Los niños. Lo que más me ha satisfecho ha sido ver crecer a muchos niños. Familias que venían tristes, llorando, preguntándose que va a ser de mi hijo cuando yo no este, y ahora son los niños los que cuidan a esos padres”.